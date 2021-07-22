Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК

Депутаты Народной партии Казахстана (НПК) потребовали расследовать ситуацию с неправильным хранением вакцин от коронавируса, о которой ранее рассказал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.Как говорится в распространенном сообщении, НПК требует от Минздрава и Генпрокуратуры расследовать ситуацию с нарушением температурного режима хранения вакцин против COVID-19, заставить виновных компенсировать нанесенный ущерб и оказать помощь уязвимым пациентам, привитым неэффективными вакцинами.Депутаты Мажилиса от НПК записали специальное обращение."Нас очень беспокоят факты нарушения хранения вакцины, о которых говорил Президент. Мы просим Министерство здравоохранения не молчать, дать четкие разъяснения, где и как это произошло, по чьей вине и что делать людям, которые получили вакцину, эффективность которой снижена из неправильной перевозки. Ведь, получается, они по-прежнему находятся под угрозой инфицирования", - заявили депутаты НПК.По мнению представителей Народной партии Казахстана, проблемой должна заняться Генпрокуратура: найти виновных и предотвратить повторение аналогичной ситуации. Специалисты, ответственные за нарушения при хранении вакцины, должны компенсировать затраты на нее."У людей должны быть гарантии. Здоровье - это самое ценное, что у нас есть. Государство должно защитить население от коронавируса", - подчеркнули в НПК.Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в некоторых регионах Казахстана вакцины хранились в ненадлежащих условиях, без соблюдения необходимого температурного режима, что снизило эффективность препарата.