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Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Виновные в неправильном хранении вакцин должны заплатить - депутаты НПК
Фото из архива Tengrinews.kz
Депутаты Народной партии Казахстана (НПК) потребовали расследовать ситуацию с неправильным хранением вакцин от коронавируса, о которой ранее рассказал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Как говорится в распространенном сообщении, НПК требует от Минздрава и Генпрокуратуры расследовать ситуацию с нарушением температурного режима хранения вакцин против COVID-19, заставить виновных компенсировать нанесенный ущерб и оказать помощь уязвимым пациентам, привитым неэффективными вакцинами.

Депутаты Мажилиса от НПК записали специальное обращение.



"Нас очень беспокоят факты нарушения хранения вакцины, о которых говорил Президент. Мы просим Министерство здравоохранения не молчать, дать четкие разъяснения, где и как это произошло, по чьей вине и что делать людям, которые получили вакцину, эффективность которой снижена из неправильной перевозки. Ведь, получается, они по-прежнему находятся под угрозой инфицирования", - заявили депутаты НПК.

По мнению представителей Народной партии Казахстана, проблемой должна заняться Генпрокуратура: найти виновных и предотвратить повторение аналогичной ситуации. Специалисты, ответственные за нарушения при хранении вакцины, должны компенсировать затраты на нее.

"У людей должны быть гарантии. Здоровье - это самое ценное, что у нас есть. Государство должно защитить население от коронавируса", - подчеркнули в НПК.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в некоторых регионах Казахстана вакцины хранились в ненадлежащих условиях, без соблюдения необходимого температурного режима, что снизило эффективность препарата.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Toryn
 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:03
особенно в Актау, т.к. у нас дорога дальняя и судя по низкой компетентности местного здравохранения, если сам их министр озвучил об этом, 100% все тяп ляп
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 13:57
молодцы, быстро соорентировались новые коммунисты... если об этом сказал президент, то головы уже полетели, я думаю...
 
 

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