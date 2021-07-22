О том, что нужно знать перед походом за вакциной, в проекте "Студия 7" на Седьмом канале рассказала сооснователь Medsupport.kz Акмарал Турсунова, передает Tengrinews.kz.Спикер отметила, на какие условия хранения нужно обращать внимание."У пациентов и до коронавируса, до пандемии, были права. Когда мы вакцинируем детей или вакцинируемся сами, мы имеем право посмотреть, включен ли холодильник, соблюдается ли холодовой режим. Должен быть журнал регистрации, где указано, сколько врач получил вакцин, когда он их положил в холодильник, сколько они хранятся, посмотреть на упаковку. Пациент вправе даже забрать упаковку, если вакцина индивидуального применения", - добавила она.Акмарал Турсунова подчеркнула, что для разных вакцин существуют разные условия хранения."К примеру, для "Спутника" температура должна быть -18 градусов. И тут дело не в том, что у вакцины жесткие правила хранения. У Pfizer они еще выше, для него применяются очень дорогие холодильники и транспортные средства. У "Спутника" таких жестких условий нет. Эти правила для других вакцин действовали и до пандемии".От чего может пострадать эффективность вакцин?"Мы не знаем, насколько, но при неправильном хранении эффективность вакцин падает. Так как в их составе есть вещества, которые нестабильны. Еще проблема в том, что это не проблема только Минздрава. Это не проблема только Президента, это проблема всего государства. Например, в регионах, возможно, были перебои с электроэнергией. Возможно, региональные органы здравоохранения не выполняют свою работу. Это такая проблема переводного моста, когда каждый орган, каждый чиновник должны нести ответственность и делать свою работу правильно", - подчеркивает спикер."Мой призыв для всех начальников и чиновников управлений здравоохранения во всех регионах - спуститься на землю, посмотреть как работают поликлиники".Как привитым казахстанцам определить, защищены они или нет?"Можно сдать тест на антитела. Но опять же мы не рекомендуем лишний раз ходить по лабораториям. Потому что в лабораториях могут быть зараженные люди, которые об этом не знают. Антитела появляются после 2-3 недель, но это весьма условный срок. У некоторых людей антитела могут появиться через месяц", - отметила она, добавив, что сама на антитела не проверялась."Я знаю, что они меня защищают. Потому что в моем окружении люди болеют, но я не болею".Напомним, ранее стало известно, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса.