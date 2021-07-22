Израильские ученые создали первую в мире вакцину от коронавируса в капсулах, передает The Jerusalem Post



Препарат теперь готовят к клиническим испытаниям. В тестировании участие примут 24 добровольца. На исследования уйдут шесть недель.



Специалисты уверены, что оральная вакцина может иметь несколько преимуществ. Сообщается, что будет «более устойчивой к разным штаммам коронавируса». Также такие препараты, как правило, вызывают меньше побочных эффектов. Помимо этого, вакцину можно будет легко доставлять по всему миру, так как она не нуждается в особых условиях хранения.



Один из специалистов по имени Надав Кидрон предположил, что вакцину в капсулах люди смогут принимать самостоятельно, дома.



Разработчики препарата будут добиваться ее одобрения в других странах (только если испытания пройдут благополучно).



Последней вакциной, зарегистрированной в Казахстане (по данным на 22 июля 2021 года), стала Спутник Лайт.