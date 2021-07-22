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Ученые создали первую в мире вакцину от коронавируса в капсулах

Просмотров:1206 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Ученые создали первую в мире вакцину от коронавируса в капсулах
Фото из открытых источников
Израильские ученые создали первую в мире вакцину от коронавируса в капсулах, передает The Jerusalem Post

Препарат теперь готовят к клиническим испытаниям. В тестировании участие примут 24 добровольца. На исследования уйдут шесть недель.

Специалисты уверены, что оральная вакцина может иметь несколько преимуществ. Сообщается, что будет «более устойчивой к разным штаммам коронавируса». Также такие препараты, как правило, вызывают меньше побочных эффектов. Помимо этого, вакцину можно будет легко доставлять по всему миру, так как она не нуждается в особых условиях хранения.

Один из специалистов по имени Надав Кидрон предположил, что вакцину в капсулах люди смогут принимать самостоятельно, дома.

Разработчики препарата будут добиваться ее одобрения в других странах (только если испытания пройдут благополучно).

Последней вакциной, зарегистрированной в Казахстане (по данным на 22 июля 2021 года), стала Спутник Лайт.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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Coffee (Посетители) Сегодня, 19:45
Цитата: Досанов
вакцина в капсулах или таблетках хоть как то может исправить ситуацию.


Вы что! Сейчас же набегут особые персонажи и станут кричать, что в этих капсулах чипы, и что они же говорили, а мы не верили =)))

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-1
  • diger
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Досанов (Посетители) Сегодня, 17:30
Только на днях об этом думал. Есть истеричные люди, страх от иголок у них или что, - не хотят прививаться. Может быть вакцина в капсулах или таблетках хоть как то может исправить ситуацию.
 
 

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