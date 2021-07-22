"Это не кадр из фильма ужасов". Дети выбросили кошку с 9-го этажа в Нур-Султане

Дети выбросили кошку с 9-го этажа в Нур-Султане. В результате животное разбилось насмерть, передает Tengrinews.kz. Информация была опубликована на странице столичного "Ковчег-приюта" для бездомных.



"Это не кадр из фильма ужасов - это наша сегодняшняя реальность! Дети ли это вообще или монстры? В следующий раз они сбросят не кошку, а человека! Мы призываем всех родителей поговорить со своими детьми! Заняться их воспитанием! Все идет из семьи! Мы в ответе за будущее поколение! Должна быть нулевая терпимость к любому виду живодерства. Учите, пожалуйста, своих детей добру, милосердию и состраданию! Ведь в конечном итоге в старости вы будете пожинать свои плоды в виде воспитания", - возмутились в приюте.



В Департаменте полиции Нур-Султана заявили, что по факту жестокого обращения с животным была проведена проверка. Инспекторы установили личности несовершеннолетних 6-летних мальчиков, один из которых в подъезде многоквартирного дома по улице Мустафина сбросил кошку с 9-го этажа.



"В данном действии усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 316 УК РК ("Жестокое обращение с животными"), однако в виду малолетнего возраста мальчик не подлежит привлечению к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.



В присутствии законных представителей с детьми проведена профилактическая беседа. В отношении родителя ребенка возбуждено административное производство по статье 127 части 1 КРКобАП ("Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего").



Департамент полиции Нур-Султана просит родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, а также проводить разъяснительную беседу о правилах поведения в быту и общественных местах.