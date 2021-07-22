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Названы санитарные меры для школ в новом учебном году

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 20:18
Названы санитарные меры для школ в новом учебном году
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министерство образования и науки Казахстана разработало рекомендации, касающиеся подготовки к новому учебному году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

В министерстве напомнили, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить готовность к обучению школьников и студентов в традиционном формате.

"В связи с этим всем управлениям образования местных исполнительных органов необходимо уделить особое внимание и контролировать соблюдение санитарных норм в объектах образования.

Во всех школах должно проводиться измерение температуры работников и обучающихся, в помещениях - кварцевание и дезинфекция воздуха с соблюдением мер безопасности. Организации образования должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами. В условиях продолжающихся ограничительных мероприятий важно организовать учебный процесс с соблюдением социальной дистанции, заблаговременно определив режим работы и сменность исходя из проектной мощности и количества обучающихся", - говорится в сообщении.

Управлениям образования акиматов и администрациям школ поручено организовать проведение перемен и посещение столовых в разное время, чтобы избежать скопления детей в коридорах и в буфетах. Также нужно обеспечить соблюдение масочного режима среди обучающихся и сотрудников. Кроме того, один класс должен учиться в одном кабинете.

"Управления образования каждого акимата и все организации образования уже имеют опыт организации работы дежурных классов, работы школ во время пандемии с соблюдением санитарных требований. Тем не менее нужно крайне ответственно подойти к вопросу организации процесса обучения в очном режиме. Здоровье детей превыше всего, поэтому каждый класс будет обучаться в своем кабинете, не переходя в другие. Школьники продолжат носить маски так же, как и педагоги. Перемены будут в разное время, при необходимости введут дополнительные смены и подсмены. При входе обязателен замер температуры, наличие дезинфицирующих средств. Также важно, чтобы педагоги провели объемную работу по восполнению пробелов знаний у учащихся", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН Жомарта Карамбаева.

Отмечается, что расписание уроков должно быть составлено с учетом санитарных требований. Школам необходимо ограничить проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий. Ношение школьной формы при традиционном формате обучения, как и прежде, сохраняется.

"По требованию санитарных служб одним из условий открытия школ в предстоящем учебном году является вакцинация педагогов и технического персонала", - отметили в МОН.

Как подчеркнули в министерстве, возврат организаций образования к традиционному формату зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Решение о формате обучения принимают Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, главный государственный санитарный врач страны и главные санитарные врачи регионов.

"Вы помните, что в прошлом году формат обучения менялся в зависимости от эпидемиологической ситуации. Некоторые школьники учились дистанционно, часть - комбинированно: очно и дистанционно, часть - ходили в дежурные классы, если эпидситуация позволяла обучение в очном режиме. То есть тотального дистанционного обучения в стране не было на самом деле, в среднем около 4 000 небольших сельских школ практически в течение всего учебного года обучались в традиционном формате. Общее количество обучавшихся в традиционном формате, включая дежурные классы, колебалось от 1 миллиона детей в первой четверти до 2 миллионов детей в четвертой четверти", - добавил Жомарт Карамбаев.

По данным ведомства, 1 сентября планируется открытие 7 475 школ для более 3,5 миллиона детей. В школах ведутся ремонтные работы, ход которых на местах должны контролировать управления образования. Во всех организациях образования будет завершен текущий ремонт, в 263 школах - капитальный.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в Казахстане пройдет в полноценном режиме.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявлял, что "наша система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате, в том числе и дети". Глава МОН на республиканском педсовете призвал всех учителей получить прививку от коронавируса.


Источник: Tengrinews.kz
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