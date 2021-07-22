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Владельцам временно ввезенных в Казахстан авто нужно вывезти их до 30 сентября - налоговики

Просмотров:1607 Опубликовано: Сегодня, 20:25
Владельцам временно ввезенных в Казахстан авто нужно вывезти их до 30 сентября - налоговики
Фото из открытых источников
Департамент государственных доходов по Алматы сообщил, что владельцы автомобилей, временно ввезенных из иностранных государств физическими лицами для личных нужд, должны вывезти транспортные средства до 30 сентября, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября 2021 года сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных из иностранных государств физическими лицами для личных нужд. Также приостановлено течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию союза личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в союз, беженца, вынужденного переселенца.

"В целях недопущения возникновения негативных финансовых последствий для физических лиц, во владении которых находятся такие транспортные средства, просим обеспечить возможность вывоза с таможенной территории союза вышеупомянутых транспортных средств и информируем, что в случае их невывоза до 30 сентября 2021 года таможенные пошлины, налоги будут подлежать уплате в полном объеме", - сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что решение о продлении срока было принято в связи со сложившейся обстановкой во время пандемии коронавируса.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 22:21
А давайте как у нас щас модно запишем видео обращение к президенту. И попросим продлить еше лет на 15 и дальше беспределить на дорогах.
 
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Шевченко-76 (Посетители) Сегодня, 21:58
А с российскими???
 
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Purins (Посетители) Сегодня, 20:53
Сейчас начнутся опять митинги и пикеты владельцев машин с армянскими номерами.....
 
 

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