Владельцам временно ввезенных в Казахстан авто нужно вывезти их до 30 сентября - налоговики

Департамент государственных доходов по Алматы сообщил, что владельцы автомобилей, временно ввезенных из иностранных государств физическими лицами для личных нужд, должны вывезти транспортные средства до 30 сентября, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве напомнили, что Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 30 сентября 2021 года сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных из иностранных государств физическими лицами для личных нужд. Также приостановлено течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию союза личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в союз, беженца, вынужденного переселенца.



"В целях недопущения возникновения негативных финансовых последствий для физических лиц, во владении которых находятся такие транспортные средства, просим обеспечить возможность вывоза с таможенной территории союза вышеупомянутых транспортных средств и информируем, что в случае их невывоза до 30 сентября 2021 года таможенные пошлины, налоги будут подлежать уплате в полном объеме", - сообщили в департаменте.



Ранее сообщалось, что решение о продлении срока было принято в связи со сложившейся обстановкой во время пандемии коронавируса.