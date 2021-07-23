Археолог-любитель нашла четвертый клад эпохи викингов за три года

Британский археолог-любитель Кэт Джайлс обнаружила на острове Мэн клад сокровищ, включающий более ста серебряных артефактов. Примечательно, что это четвертая находка для женщины за последние три года. Клад был закопан около 1035 года, на многих монетах изображены профили разных европейских правителей. О находке сообщила благотворительная организация Национальное наследие острова Мэн на своем сайте.



В эпоху раннего Средневековья викинги совершали набеги на многие европейские страны. Они разоряли любые районы, куда могли добраться по воде. Большая часть сокровищ, по всей видимости, так и не попала в Скандинавию. Викинги заключали договоры с франками и жителями Британских островов на колоссальные суммы серебра, чтобы норманны не нападали. Например, около 1000 года они совершили набег на Англию, которой правил Этельред II Неразумный. Король заплатил огромную сумму, лишь бы те покинули страну. Эту дань, собираемую в виде поземельного налога, прозвали «датскими деньгами», а сам правитель получил свое прозвище именно из-за неспособности обезопасить свое государство.



В настоящее время, по всей видимости, раскопана лишь незначительная часть от спрятанных сокровищ. Хотя уже обнаружили более тысячи кладов золота и серебра, которые в основном были сделаны на островах, вдоль побережий и внутренних водных путей. Основную часть сокровищ составляло серебро в виде украшений, монет или слитков. Примечательно, что в то время в самой Скандинавии не велась разработка каких-либо собственных месторождений этого драгоценного металла.





Manx National Heritage



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Британский археолог-любитель Кэт Джайлс (Kath Giles) обнаружила с помощью металлодетектора в апреле 2021 года на острове Мэн клад сокровищ, состоящий предметов из серебра: 87 монет, 13 кусочков рубленых слитков, браслетов и прочих артефактов. Это четвертая значительная находка, сделанная Джайлс за последние три года.



Американский независимый исследователь и нумизмат Кристин Борнхольдт-Коллинз (Kristin Bornholdt-Collins) изучила находку и сообщила, что клад включает в себя монеты, отчеканенные в Дублине, Англии, Германии и на самом острове Мэн. На ирландских и мэнских монетах можно увидеть профиль короля Ситрика Шелковая Борода. Кроме того, на некоторых артефактах находятся изображения короля Кнута, английского короля Этельреда, а также императора Священной Римской империи Оттона I.



На некоторых монетах есть линии, которые использовались при необходимости разрезать металл, когда требовалось заплатить меньшую сумму. Обнаруженные рубленые серебряные предметы использовались для более гибкой системы обмена. Их стоимость зависела от веса и чистоты металла. Борнхольдт-Коллинз сообщила, что клад относится примерно к 1035 году.



Ранее на N + 1 уже рассказывали, как археологи-любители находили сокровища эпохи викингов. Такое удалось трем датчанам на юге полуострова Ютландия. Одно из древнейших золотых распятий также обнаружил любитель на датском острове Фюн.

