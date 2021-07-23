Новый рекорд: Более 6 тысяч заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19. ⠀



Всего в стране подтверждено 516 117 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 1381,

в Алматы – 996,

в Шымкенте – 488,

в Акмолинской области – 189,

в Актюбинской области – 230,

в Алматинской области – 230,

в Атырауской области – 489,

в Восточно-Казахстанской области – 78,

в Жамбылской области – 105,

в Западно-Казахстанской области – 235,

в Карагандинской области – 794,

в Костанайской области – 156,

в Кызылординской области – 129,

в Мангистауской области – 205,

в Павлодарской области – 203,

в Северо-Казахстанской области – 110,

в Туркестанской области – 101.