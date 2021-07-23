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С 25 июля казахстанцы смогут прилететь в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"

Просмотров:655 Опубликовано: Сегодня, 08:29
С 25 июля казахстанцы смогут прилететь в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19"
Фото из открытых источников
С 25 июля казахстанцы смогут прилететь в Россию по приложению "Путешествую без COVID-19", сообщает zakon.kz.

Для прилета в Россию авиарейсами гражданам Казахстана необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" - сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Согласно распоряжению Правительства РФ №1998-р от 20.07.2021, тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия.

Новые правила действуют с 25 июля для прилета авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана). С 1 сентября приложение "Путешествую без COVID-19" станет обязательным для прилета авиарейсами также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Граждане Казахстана, въезжающие в РФ из третьих стран, с которыми Россия возобновила прямые рейсы, необходимо предоставлять, как и ранее, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до пересечения границы РФ.

Отметим, въезд казахстанцев в Россию через сухопутные пункты пропуска по-прежнему ограничен и разрешен только определенным категориям.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 09:48
Открыли Харьков, Киев, Кишинев и Львов, но мне туда не надо... (В.Высоцкий)
А я в Россию домой хочу...
 
 

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