Молоковоз въехал в полицейский пункт в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК, 23 июл — Sputnik. В Петропавловске молоковоз въехал в полицейский пункт, передает корреспондент Sputnik Казахстан.Фотографии с места происшествия появились в городских пабликах.В управлении полиции Петропавловска факт ДТП подтвердили, пояснив, что инцидент произошел около 6 утра пятницы."На Мамлютском шоссе 64-летний житель района Магжана Жумабаева, управляя транспортным средством "КамАЗ", допустил столкновение со зданием контрольного пункта "Западный", причинив тем самым материальный ущерб", - проинформировали в управлении, добавив, что водитель перевозил молоко.К слову, КП не функционировал, людей там не было. Пострадавших нет. Водитель был трезв.В полиции заключили, что по факту ДТП в отношении водителя "КамАЗа" составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".Отметим, что данное нарушение влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (1 МРП - 2 917 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.