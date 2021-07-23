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Минздрав РК: Медиков не заставляют молчать о побочных действиях вакцин от COVID-19

Просмотров:588 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Минздрав РК: Медиков не заставляют молчать о побочных действиях вакцин от COVID-19
Фото из открытых источников
Ложную информацию распространяют в Telegram-чатах, где говорится о том, что врачей заставляют подписывать соглашения о неразглашении информации о побочных эффектах вакцин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.

В сообщении также передают, что больницы заполнены жертвами вакцинации со страшными последствиями, при этом, автор не указывает, о какой именно больнице идет речь и где она расположена.

«Ни одного врача мы не заставляем, просто не имеем такого права держать в тайне информацию о побочных действиях медикаментов», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

По официальным данным, на сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано смертей или тяжелых нежелательных реакций, ставших прямым следствием применения препаратов для профилактики КВИ. Также не регистрировались случаи госпитализации в результате аллергической или иной нежелательной реакции на получение вакцины.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:55
Лазар,
благодаря таким "арифметикам" и растет количество зараженных и недоверие к вакцинации.
вряд ли, конечно, вам кто то за такую агитацию платит, и думаю правильно делают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • ak12
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:24
Цитата: Лазар
о необходимость вакцины и польза от неё перевешивают побочные эффекты в миллион раз.

вы, извиняюсь, как это посчитали?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ak12
 diger (Посетители) Сегодня, 12:16
Как говорят официалы, вы ещё докажите, что смерть или побочки, связаны с вакцинацией.
 
 

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