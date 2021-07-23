Минздрав РК: Медиков не заставляют молчать о побочных действиях вакцин от COVID-19

Ложную информацию распространяют в Telegram-чатах, где говорится о том, что врачей заставляют подписывать соглашения о неразглашении информации о побочных эффектах вакцин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.



В сообщении также передают, что больницы заполнены жертвами вакцинации со страшными последствиями, при этом, автор не указывает, о какой именно больнице идет речь и где она расположена.



«Ни одного врача мы не заставляем, просто не имеем такого права держать в тайне информацию о побочных действиях медикаментов», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.



По официальным данным, на сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано смертей или тяжелых нежелательных реакций, ставших прямым следствием применения препаратов для профилактики КВИ. Также не регистрировались случаи госпитализации в результате аллергической или иной нежелательной реакции на получение вакцины.