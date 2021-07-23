Карантин стал причиной «беби-бума» в Казахстане

В первом квартале 2021 года в стране родилось 100,5 тыс детей — это самый высокий показатель соответствующего периода за все последние годы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ranking.kz.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост численности родившихся составил колоссальные 8,4%.



В первом квартале 2020 года в РК родилось 92,7 тыс малышей, в аналогичном периоде «докарантинного» 2019 года — 91,9 тыс детей. В итоге за 2020 год в стране родилось более 425 тыс маленьких казахстанцев — почти на 6% больше, чем годом ранее. В 2019 году рост численности родившихся к 2018 году составлял всего 1,3%.



Численность населения в РК по итогам первого квартала 2021 года достигла уже 18,94 млн человек.