Карантин стал причиной «беби-бума» в Казахстане

В первом квартале 2021 года в стране родилось 100,5 тыс детей — это самый высокий показатель соответствующего периода за все последние годы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ranking.kz.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост численности родившихся составил колоссальные 8,4%.
В первом квартале 2020 года в РК родилось 92,7 тыс малышей, в аналогичном периоде «докарантинного» 2019 года — 91,9 тыс детей. В итоге за 2020 год в стране родилось более 425 тыс маленьких казахстанцев — почти на 6% больше, чем годом ранее. В 2019 году рост численности родившихся к 2018 году составлял всего 1,3%.
Численность населения в РК по итогам первого квартала 2021 года достигла уже 18,94 млн человек.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.