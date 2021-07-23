Казахстан договорился о покупке прав на трансляцию Олимпиады-2020

Летние Олимпийские игры будут транслироваться в прямом эфире в Казахстане. В РТРК "Казахстан" заявили об окончании переговоров с правообладателем, передает Tengrinews.kz.



"Пресс-служба республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" сообщает об окончании переговоров с японской компанией DentsuInc. относительно приобретения лицензионных прав на показ летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.



Результатом переговоров стала договоренность о приобретении телеканалами Qazaqstan, Qazsport и "Хабар" прав на трансляцию летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по приемлемой стоимости", - сообщили в РТРК "Казахстан".



Расписание олимпийских соревнований на телеканалах в корпорации пообещали опубликовать дополнительно.



Летние Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.



Казахстанские спортсмены завоевали 97 олимпийских лицензий в 27 видах спорта.