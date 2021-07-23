0,09 процента казахстанцев заразились COVID-19 после вакцинации

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова сообщила, что 0,09 процента человек от общего количества вакцинированных заразились коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На сегодняшний день зарегистрировано 4765 случаев заболевания после вакцинации. После первого этапа - 2384, после второго этапа - 2380 случаев. Хочу отметить, что по-прежнему это ничтожно малый процент от числа вакцинированных, он составляет 0,09 процента", - рассказала Есмагамбетова.



По ее словам, после прививок вакцинами "Спутник V" заразились: 2048 человек - после первого компонента, 2102 - после второго компонента. Среди привитых HayatVax - 467 случаев. Из них 246 после первого компонента, 221 - после второго. Среди привитых CoronaVac - 56 случаев. Из них 45 после первого компонента, 11 - после второго компонента. Среди получивших вакцину QazVac - 86 случаев, из них 41 после первого компонента, 45 после получения второго компонента.



Ранее Есмагамбетова подчеркивала, что если производитель вакцины допускает эффективность в 92 процента, восемь из 100 привитых могут заболеть.



8 июля сообщалось, что число вакцинированных, но заболевших коронавирусом, составляло 2212 случаев - 0,05 процента от общего числа вакцинированных в стране.