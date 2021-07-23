Вручение олимпийских медалей в Токио сделали абсурдным: «Сами надевайте»

Пусть и с годовой задержкой, но летняя Олимпиада-2020 в Токио началась. Впрочем, и специалисты, и многие японцы радоваться по этому поводу не спешат, испытывая страх перед тем, что Игры во время пандемии могут разнести коронавирус, нанести удар по и без того находящейся под сильным напряжением японской системе здравоохранения.



Противники проведения Игр считают, что эпидемиологическая ситуация в Японии не взята под контроль, а кампания по вакцинации проходит медленнее, чем предполагалось. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает настаивать на том, что токийские Игры, которые проводятся практически без зрителей, будут «безопасными и надежными».



«Наконец-то мы можем увидеть конец темного туннеля, — с оптимизмом заявил на этой неделе глава МОК Томас Бах. – Отмена никогда не была для нас вариантом. МОК никогда не бросает спортсменов».



Впрочем, у Международного олимпийского комитета тут имеется серьезный финансовый интерес. По оценкам инсайдеров, в случае отмены Игр МОК потерял бы около 1,5 млрд долларов доходов от телевизионных трансляций соревнований.



В МОК утверждают, что 85 процентов всех прибывающих в Японию спортсменов либо вакцинированы от коронавируса, либо имеют иммунитет, и говорят, что контроль ведется беспрецедентный.



Инструкции МОК по COVID-19 предполагают, что приезжающие на Олимпиаду должны иметь два отрицательных результата теста за 96 часов до прибытия в Японию и получить еще один отрицательный результат ПЦР при приземлении. Также приехавшие на Игры должны загружать на свои телефоны приложения для отслеживания их контактов с возможностью определения местоположения и ограничивать свои передвижения в стране определенными «пузырями».



От атлетов требуют ежедневных тестов на коронавирус и почти постоянного ношения маски (за исключением случаев, когда они спят, едят или соревнуются).



Даже такой волнительный момент, как вручение олимпийских медалей будет проводиться на пандемийный манер: заранее продезинфицированные награды победители будут сами забирать с подноса и самостоятельно вешать на шею — вручение букетов не предусмотрено.



Параллельно Токио борется с всплеском случаев заражения вирусом и принимает чрезвычайные меры, предписывающие, в частности, закрытие баров и ресторанов после 20:00 и запрет на продажу алкоголя.



Нововведения выглядят внушительно, но в Японии (да и за ее пределами) растет беспокойство по поводу того, что разработанные МОК жесткие антиковидные меры не соблюдаются должным образом и вообще не являются адекватными.



Японское издание Mainichi сообщило о «беспорядке» в аэропортах, принимающих людей, прибывающих на Олимпиаду: некоторые спортсмены подходили к обычным путешественникам и болельщикам, раздавая автографы. А газета Asahi Shimbun негодовала: несколько олимпийских делегатов остановились, чтобы сделать селфи и стукнуться кулаками с другими пассажирами в аэропортах.



К началу Игр более 90 человек, аккредитованных на Олимпиаду, дали положительный результат на COVID-19, а количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Токио признают самым высоким за шесть месяцев. За день до церемонии открытия главного спортивного события планеты зарегистрировано 1979 новых случаев заражения. И, как сообщает Sky News, лишь около 34% населения Японии получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.



Общественное противодействие Играм настолько яростно, что главный корпоративный спонсор Toyota убрал с японского телевидения рекламу на олимпийскую тематику, а большинство зарубежных лидеров отказались присутствовать на открытии Олимпиады.



Известный японский эксперт в области здравоохранения, бывший директор Института здоровья населения Королевского колледжа Лондона Кенджи Сибуя считает, что система «пузырей» МОК «кажется сломанной» еще до официального начала Игр. «Пособия МОК не идеальны, и многие посетители и делегаты не следуют этим руководящим принципам», — цитирует эксперта канал Al Jazeera.



Кенджи Сибуя предупредил, что неспособность МОК отслеживать передвижения десятков тысяч посетителей – в сочетании с использованием пограничными властями тестов на антигены, которые имеют «более высокую вероятность ложноотрицательных результатов по сравнению с тестами ПЦР» – может усугубить распространение в Японии высокозаразного штамма "Дельта".



ак показал проведенный Asahi Shimbun опрос, 68 процентов японцев заявили, что не верят, что Игры могут быть проведены безопасно.



Доцент кафедры медицинских наук и политики в Медицинской школе Икана при клинике Маунт-Синай (США) Энни Спарроу полагает, что МОК, если бы прислушался к советам экспертов, мог бы избежать «катастрофы, которая сейчас разворачивается на Олимпийских играх в Токио». По ее словам, рекомендации МОК основаны на устаревшем понимании того, как распространяется коронавирус. В этой связи, считает эксперт, организаторы Олимпиады должны немедленно принять меры, ограничивающие аэрозольное распространение коронавируса: установить воздушные фильтры больничного класса или «фильтры HEPA (вид воздушных фильтров высокой эффективности. – «МК») в каждом гостиничном номере, каждом месте проведения мероприятий, транспортном средстве, кафетерии и каждом общественном пространстве».



Спортсмены же должны быть размещены в одноместных комнатах и ​​обеспечены респираторами в условиях тесного контакта, например, в транспорте.



На фоне мрачных выступлений экспертов светлым пятном выглядят разве что объяснения гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего, что отложенная на год из-за пандемии Олимпиада все-таки нужна миру как «праздник надежды».