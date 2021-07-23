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Все будут пойманы и наказаны - Минздрав о поддельных паспортах вакцинации

Просмотров:493 Опубликовано: Сегодня, 19:07
Все будут пойманы и наказаны - Минздрав о поддельных паспортах вакцинации
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Министр здравоохранения Алексей Цой пообещал жесткое наказание для заказчиков поддельных паспортов вакцинации и медработников, участвующих в незаконном процессе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Говоря о фактах продажи и покупки паспортов вакцинации и поддельных результатов ПЦР-тестов, Цой заявил, что сейчас "за это очень жестко взялись".

"Мы сами инициировали именно активизацию работы силовых структур в этом направлении. Глава государства, вы знаете, поручил разобраться с этим вопросом, уже больше 60 уголовных дел заведено. Очень жестко пресекаются, блокируются все социальные сети, которые распространяют данную информацию, с преследованием вплоть до уголовного. Практически единицы таких публикаций, их блокируют. Оперативники работают, чтобы выявить, поэтому сейчас мы уже видим, что количество таких предложений уменьшилось", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов на онлайн-брифинге СЦК.

Министр подчеркнул, что поддельный паспорт вакцинации не спасет от заражения коронавирусом.

"Мы видим, что несознательные граждане поняли, что за это будут очень жестко преследовать как медицинских работников, так и самих граждан, которые пытаются непонятно с какой целью получить эти паспорта, потому что это не защищает от коронавируса. Это не защищает от вероятности, что они заболеют и могут попасть в реанимацию. Это самообман. Рано или поздно все выявится, потому что мы делаем сверки. Это какое-то непонятное желание граждан. Вакцина безопасна, вакцину надо делать.

Все те, кто попытается это сделать, будут пойманы и наказаны. И будет очень жесткое наказание. Призываю граждан быть дисциплинированными и соблюдать действующее законодательство", - заключил глава Минздрава.

За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев назвал подделку паспортов вакцинации в Казахстане прямой угрозой безопасности и призвал привлекать нарушителей к жесткой ответственности.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 21:22
Да никак не поймают, никак не докажут, если человек сам не признается
Погрозили пальцем, называется )
 
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  • Papirosso
  • Empro
 diger (Посетители) Сегодня, 19:33
Так бы коррупционеров ловили, а нет... ,так можно вероятно всего и на себя выйти...
 
 

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