Все будут пойманы и наказаны - Минздрав о поддельных паспортах вакцинации

Министр здравоохранения Алексей Цой пообещал жесткое наказание для заказчиков поддельных паспортов вакцинации и медработников, участвующих в незаконном процессе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Говоря о фактах продажи и покупки паспортов вакцинации и поддельных результатов ПЦР-тестов, Цой заявил, что сейчас "за это очень жестко взялись".
"Мы сами инициировали именно активизацию работы силовых структур в этом направлении. Глава государства, вы знаете, поручил разобраться с этим вопросом, уже больше 60 уголовных дел заведено. Очень жестко пресекаются, блокируются все социальные сети, которые распространяют данную информацию, с преследованием вплоть до уголовного. Практически единицы таких публикаций, их блокируют. Оперативники работают, чтобы выявить, поэтому сейчас мы уже видим, что количество таких предложений уменьшилось", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов на онлайн-брифинге СЦК.
Министр подчеркнул, что поддельный паспорт вакцинации не спасет от заражения коронавирусом.
"Мы видим, что несознательные граждане поняли, что за это будут очень жестко преследовать как медицинских работников, так и самих граждан, которые пытаются непонятно с какой целью получить эти паспорта, потому что это не защищает от коронавируса. Это не защищает от вероятности, что они заболеют и могут попасть в реанимацию. Это самообман. Рано или поздно все выявится, потому что мы делаем сверки. Это какое-то непонятное желание граждан. Вакцина безопасна, вакцину надо делать.
Все те, кто попытается это сделать, будут пойманы и наказаны. И будет очень жесткое наказание. Призываю граждан быть дисциплинированными и соблюдать действующее законодательство", - заключил глава Минздрава.
За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев назвал подделку паспортов вакцинации в Казахстане прямой угрозой безопасности и призвал привлекать нарушителей к жесткой ответственности.
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