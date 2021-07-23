Какие вакцины остались в Казахстане, рассказали в Минздраве

Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова озвучила количество доступных в Казахстане вакцин от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сегодня у нас в наличии имеется 582 141 доза вакцин первого компонента, вакцин второго компонента - 1 миллион 194 тысячи доз. На сегодня остаток CoronaVac первой дозы вакцины составляет порядка 20 тысяч доз, практически во всех регионах, но в разных количествах. Наибольшее количество в Мангистауской области. Нет его в ВКО и Актюбинской области", - сообщила Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК.



Остаток первого компонента "Спутника V", по ее словам, на сегодня составляет 561 тысячу "с копейками". Вакцина есть в наличии во всех регионах страны.



"QazVac сегодня в наличии есть три тысячи доз, наибольшее количество в Мангистауской области и в Атырауской областях. Нет QazVac в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы. И Sinopharm сегодня первого компонента осталось 6 286 доз, это вся вакцина, она сегодня есть в наличии только в Мангистауской области", - добавила Айжан Есмагамбетова.