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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какие вакцины остались в Казахстане, рассказали в Минздраве

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 20:35
Какие вакцины остались в Казахстане, рассказали в Минздраве
Фото:Алихан Сариев
Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова озвучила количество доступных в Казахстане вакцин от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня у нас в наличии имеется 582 141 доза вакцин первого компонента, вакцин второго компонента - 1 миллион 194 тысячи доз. На сегодня остаток CoronaVac первой дозы вакцины составляет порядка 20 тысяч доз, практически во всех регионах, но в разных количествах. Наибольшее количество в Мангистауской области. Нет его в ВКО и Актюбинской области", - сообщила Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК.

Остаток первого компонента "Спутника V", по ее словам, на сегодня составляет 561 тысячу "с копейками". Вакцина есть в наличии во всех регионах страны.

"QazVac сегодня в наличии есть три тысячи доз, наибольшее количество в Мангистауской области и в Атырауской областях. Нет QazVac в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы. И Sinopharm сегодня первого компонента осталось 6 286 доз, это вся вакцина, она сегодня есть в наличии только в Мангистауской области", - добавила Айжан Есмагамбетова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • diger
 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:47
Лишь бы "Новичком" прививать не начали с испугу help

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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