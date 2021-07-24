Привитые Pfizer рассказали о самочувствии после вакцины

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки. Глава государства сообщил, что два миллиона доз вакцины должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана. Корреспондент Tengrinews.kz связалась с несколькими привитыми вакциной Pfizer в США, Кипре, Турции.Олег получил первую дозу Pfizer в начале июня, вторую вакцину - спустя три недели. Привился бесплатно в соседней аптеке. Был выбор между Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson."У Pfizer хорошие отзывы, у Johnson & Johnson рейтинги не очень хорошие были, Moderna непопулярна. После первой вакцинации болела рука, как будто хорошо ударили либо перетренировался. Кроме того, была усталость и небольшая температура, лег спать раньше чем обычно. А после второй вакцины болела голова, будто туго натянул мотоциклетный шлем", - поделился Олег.Мужчина переболел коронавирусом в начале мая 2021 года. Перед вакциной не сдавал тест на ПЦР и не проверял антитела. Признается, что если бы не зарубежная поездка, то, скорее всего, не привился бы, так как работает удаленно."Мои коллеги в офисе выбирают Pfizer, но я бы не ставил, скорее всего, вакцину, если бы не летел в Казахстан. Читал в новостях, что нужно либо каждые 72 часа сдавать тест, либо нужна вакцинация. Моя супруга против вакцинации, только лишь потому что недостаточно информации. Ей нужно все досконально прочитать, максимально ознакомиться и только потом, возможно, привьется.Но в Нью-Йорке жесткого требования вакцинироваться нет, при этом уже 50 процентов населения получили прививки. Прививочная агитация активно проходит, но не принудительно-добровольная. Родители также вакцинировались Pfizer, после нее чувствовали слабость, небольшую температуру, болело место укола, но не более, вот они желали вакцинироваться", - рассказал Олег.По его словам, власти города в сентябре обещают запустить Бродвей, но работать там можно будет либо по отрицательному ПЦР-тесту, либо по карточке, которая выдается после вакцинации.По словам Жанны, на Кипре вакцинация проводится по возрастным категориям. Из вакцин предлагают Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca."За всех отвечать не могу, но многие предпочитают привиться Pfizer. У нас есть портал, где нужно зарегистрироваться на получение вакцины. Вакцины быстро расходились.Когда шла вакцинация моей возрастной группы, я подумала, подожду, посмотрю, может, через полгода привьюсь. У меня хороший иммунитет против простудных заболеваний, я могу вообще раз в пять лет заболеть случайно. Мне звонит подруга и говорит, что завтра открывается регистрация для нас, портал начнет принимать заявки в 7.30. Подумала, если что зарегистрируюсь, но, может, не пойду, с врачом переговорю, подумаю.В моем городе четыре центра, в 7.30 открылся портал, а в 7.32 Pfizer уже не было. В моем городе Лимассоле, может быть, где-то 200 тысяч населения. У меня началась паника, я нечаянно зарегистрировалась на AstraZeneca, потом позвонила и отменила. Привилась позже, когда поступила вторая партия", - рассказала Жанна.Женщина отметила, что многие никак не почувствовали вакцину после первой дозы, а после второй поднималась температура, была вялость, кто-то на день оставался дома."У меня же после первой вакцины сразу начала болеть рука, и так три дня, была слабость, а после второй ничего не почувствовала", - рассказала казахстанка.По ее словам, мало кто хочет прививаться AstraZeneca из-за случаев с появлением тромбоза. После вакцинации привитым выдается специальная карточка, с которой можно ходить в общественные места, но нужно быть обязательно в маске. Иначе штраф в 300 евро.Балнур первую дозу Pfizer получила еще в апреле, вторую дозу - в мае."После первой дозы была боль в мышцах руки, но длилась она всего один-два дня. После второго раза рука сильно болела, но боль прошла через два дня, еще была усталость, ломило мышцы. Вакцинация проходила в аптеке, где люди проходили сначала онлайн-регистрацию, а после по назначенному времени приходили на вакцинацию.Вакцинация поначалу была нужна для учебы. Получала письма из университета, что многим студентам будет проще учиться, если у них есть vaccination record (регистрация о вакцинации). После изучения о разных вакцинах именно эта была самой эффективной, на мой взгляд", - поделилась Балнур.Она рассказала, что после 50-процентной вакцинации в Нью-Йорке начинают снимать маски."Привился Pfizer, после первой вакцинации немного болело место укола несколько дней, была температура, усталость. После второй полегче. Сейчас чувствую себя отлично. Наше правительство не заставляет прививаться, а призывает население к вакцинации", - рассказал Рамазан.В Турции зарегистрированы Pfizer/BioNTech и Sinovac.15 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer о поставке вакцин в Казахстан в четвертом квартале 2021 года. Компания Pfizer уведомила о необходимости принятия указа Президента Республики Казахстан для заключения соглашения по поставке вакцины.Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана. Президент поручил Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этой вакцины. Глава государства поручил поставить Pfizer в Казахстан в кратчайшие сроки.Отметим, что вакцину Pfizer будут производить в ЮАР. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за низкой эффективности препарата.