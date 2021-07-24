Привитые Pfizer рассказали о самочувствии после вакцины

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки. Глава государства сообщил, что два миллиона доз вакцины должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана. Корреспондент Tengrinews.kz связалась с несколькими привитыми вакциной Pfizer в США, Кипре, Турции. Житель Нью-Йорка Олег, работает IT-специалистом в банковской сфере, 30 лет
Олег получил первую дозу Pfizer в начале июня, вторую вакцину - спустя три недели. Привился бесплатно в соседней аптеке. Был выбор между Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.
"У Pfizer хорошие отзывы, у Johnson & Johnson рейтинги не очень хорошие были, Moderna непопулярна. После первой вакцинации болела рука, как будто хорошо ударили либо перетренировался. Кроме того, была усталость и небольшая температура, лег спать раньше чем обычно. А после второй вакцины болела голова, будто туго натянул мотоциклетный шлем", - поделился Олег.
Мужчина переболел коронавирусом в начале мая 2021 года. Перед вакциной не сдавал тест на ПЦР и не проверял антитела. Признается, что если бы не зарубежная поездка, то, скорее всего, не привился бы, так как работает удаленно.
"Мои коллеги в офисе выбирают Pfizer, но я бы не ставил, скорее всего, вакцину, если бы не летел в Казахстан. Читал в новостях, что нужно либо каждые 72 часа сдавать тест, либо нужна вакцинация. Моя супруга против вакцинации, только лишь потому что недостаточно информации. Ей нужно все досконально прочитать, максимально ознакомиться и только потом, возможно, привьется.
Но в Нью-Йорке жесткого требования вакцинироваться нет, при этом уже 50 процентов населения получили прививки. Прививочная агитация активно проходит, но не принудительно-добровольная. Родители также вакцинировались Pfizer, после нее чувствовали слабость, небольшую температуру, болело место укола, но не более, вот они желали вакцинироваться", - рассказал Олег.
По его словам, власти города в сентябре обещают запустить Бродвей, но работать там можно будет либо по отрицательному ПЦР-тесту, либо по карточке, которая выдается после вакцинации.Казахстанка Жанна, проживает на Кипре 30 лет, работает в инвестиционной компании, 46 лет
По словам Жанны, на Кипре вакцинация проводится по возрастным категориям. Из вакцин предлагают Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.
"За всех отвечать не могу, но многие предпочитают привиться Pfizer. У нас есть портал, где нужно зарегистрироваться на получение вакцины. Вакцины быстро расходились.
Когда шла вакцинация моей возрастной группы, я подумала, подожду, посмотрю, может, через полгода привьюсь. У меня хороший иммунитет против простудных заболеваний, я могу вообще раз в пять лет заболеть случайно. Мне звонит подруга и говорит, что завтра открывается регистрация для нас, портал начнет принимать заявки в 7.30. Подумала, если что зарегистрируюсь, но, может, не пойду, с врачом переговорю, подумаю.
В моем городе четыре центра, в 7.30 открылся портал, а в 7.32 Pfizer уже не было. В моем городе Лимассоле, может быть, где-то 200 тысяч населения. У меня началась паника, я нечаянно зарегистрировалась на AstraZeneca, потом позвонила и отменила. Привилась позже, когда поступила вторая партия", - рассказала Жанна.
Женщина отметила, что многие никак не почувствовали вакцину после первой дозы, а после второй поднималась температура, была вялость, кто-то на день оставался дома.
"У меня же после первой вакцины сразу начала болеть рука, и так три дня, была слабость, а после второй ничего не почувствовала", - рассказала казахстанка.
По ее словам, мало кто хочет прививаться AstraZeneca из-за случаев с появлением тромбоза. После вакцинации привитым выдается специальная карточка, с которой можно ходить в общественные места, но нужно быть обязательно в маске. Иначе штраф в 300 евро. Студентка из Казахстана Балнур, учится в Нью-Йорке, 20 лет
Балнур первую дозу Pfizer получила еще в апреле, вторую дозу - в мае.
"После первой дозы была боль в мышцах руки, но длилась она всего один-два дня. После второго раза рука сильно болела, но боль прошла через два дня, еще была усталость, ломило мышцы. Вакцинация проходила в аптеке, где люди проходили сначала онлайн-регистрацию, а после по назначенному времени приходили на вакцинацию.
Вакцинация поначалу была нужна для учебы. Получала письма из университета, что многим студентам будет проще учиться, если у них есть vaccination record (регистрация о вакцинации). После изучения о разных вакцинах именно эта была самой эффективной, на мой взгляд", - поделилась Балнур.
Она рассказала, что после 50-процентной вакцинации в Нью-Йорке начинают снимать маски. Гражданин Турции Рамазан, работает гидом, 33 года.
"Привился Pfizer, после первой вакцинации немного болело место укола несколько дней, была температура, усталость. После второй полегче. Сейчас чувствую себя отлично. Наше правительство не заставляет прививаться, а призывает население к вакцинации", - рассказал Рамазан.
В Турции зарегистрированы Pfizer/BioNTech и Sinovac.
15 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer о поставке вакцин в Казахстан в четвертом квартале 2021 года. Компания Pfizer уведомила о необходимости принятия указа Президента Республики Казахстан для заключения соглашения по поставке вакцины.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, но поставка была сорвана. Президент поручил Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этой вакцины. Глава государства поручил поставить Pfizer в Казахстан в кратчайшие сроки.
Отметим, что вакцину Pfizer будут производить в ЮАР. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за низкой эффективности препарата.