Зеленский ввел санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против некоторых физических и юридических лиц, среди которых российский интернет-магазин Wildberries и его филиалы в Казахстане, России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Украине, передает Tengrinews.kz.
Указы опубликованы на сайте
главы Украины.
Под санкции также попала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивают в 9,53 миллиарда долларов.
Санкции будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.