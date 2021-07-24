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Вакцинация детей от коронавируса. Когда и чем начнут прививать

Просмотров:553 Опубликовано: Сегодня, 20:32
Вакцинация детей от коронавируса. Когда и чем начнут прививать
Иллюстрация с сайта Depositphotos.com
Новость о предстоящей вакцинации казахстанских детей от Covid-19 вызвала множество вопросов. Давайте разберёмся, когда и как будут прививать подростков.
В Казахстане в конце этого года планируется начать вакцинацию детей от коронавируса. Чем планируют прививать и будет ли вакцинация добровольной? Отвечаем на основные вопросы.

№1. Какой препарат будут использовать при вакцинации детей
Вакцинировать юных казахстанцев будут американо-немецким препаратом от компании Pfizer. Пока это единственная в мире вакцина, рекомендованная для подростков Всемирной организацией здравоохранения.

В испытаниях вакцины от Pfizer участвовали 2260 подростков-добровольцев в возрасте 12-15 лет. По итогам испытаний в компании заявили, что среди детей, получивших обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, в то время как в группе плацебо заболели 18 человек.

№2. Почему сейчас в Казахстане детям не делают прививки от коронавируса
Применяемые сегодня в Казахстане препараты не разрешены для вакцинации детей. По российскому "Спутнику V" соответствующие испытания начались, но результатов пока нет, а по казахстанской вакцине QazVac даже планов проводить исследования нет, потому что по казахстанскому законодательству испытания на детях запрещены.

Вакциной же Pfizer прививают подростков в Израиле, Франции, Германии, Сингапуре, США и Канаде.

№3. Когда в Казахстане начнётся вакцинация детей от коронавируса
Вакцинация стартует в четвёртом квартале 2021 года, то есть не раньше октября. По крайней мере такие сроки обозначили власти Казахстана. Всё будет зависеть от сроков поставки Pfizer в Казахстан.

№4. Детей какого возраста будут прививать
Прививку смогут получить дети в возрасте от 12 до 18 лет.

№5. Будет ли вакцинация детей от коронавируса добровольной
Да, детей будут прививать только с разрешения родителей, опекунов или официальных представителей.

"Вакцинация однозначно только в добровольном формате, только с согласия родителей, – подчеркнул министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. – Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, для взрослых мы даём такую возможность, а для детей – возможности нет помочь им. Это право выбора родителей".

№6. Почему важно вакцинировать детей от коронавируса
Из-за бушующего сейчас в мире варианта коронавируса "Дельта" дети стали болеть намного чаще, есть и летальные исходы: на днях в Северо-Казахстанской области от Covid-19 умер годовалый ребёнок. По мере мутации коронавирус может стать для детей ещё опаснее.

Кроме того, в группе риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Также вакцинация детей важна для формирования коллективного иммунитета, который защитит тех наших сограждан, кому нельзя вакцинироваться: людей с серьёзными заболеваниями и медотводом, а также беременных.

№7. Ожидается ли вакцинация детей младше 12 лет
В будущем, возможно. Однако пока в мире это не практикуется – нет достаточных данных о безопасности и эффективности для этой возрастной группы. Тот же Pfizer уже начал соответствующие исследования, надеется пройти все необходимые этапы и приступить к вакцинации детей младше 12 лет в начале 2022 года.


Источник: INFORMBURO
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Комментарии ( 4 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 21:43
"Вакцинация однозначно только в добровольном формате, только с согласия родителей, – подчеркнул министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой

Вот только если не привитый в школу ходить не разрешат, сидите дома на удалёнке! lol
Нет паспорта вакцинации у подростка:
– На секции ходить нельзя.
– В Библиотеку или муз школу нельзя.
– В лагерь летом не возьмут
– И тп и тд...
 
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  • diger
  • 618965450
  • GOAT
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 21:02
Беременным женщинам ещё не начали прям в плод колоть?
А мужикам сразу в колокольчики

Слов нет

Самое страшное ведь найдутся те, кто будет с пеной у рта визжать, что так и надо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mika2030
  • Pinochet
  • 618965450
  • GOAT
 diger (Посетители) Сегодня, 20:54
618965450, Я думаю тут много желающих, из ваксеров, отдать на опыты своих детишек. Цою надо доверять... А что потом будет, это его касаться не будет, подписи то стоят...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • diger
  • mika2030
  • Pinochet
  • leo529
 618965450 (Посетители) Сегодня, 20:41
да шли бы вы лесом
 
 

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