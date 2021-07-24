Вакцинация детей от коронавируса. Когда и чем начнут прививать

Новость о предстоящей вакцинации казахстанских детей от Covid-19 вызвала множество вопросов. Давайте разберёмся, когда и как будут прививать подростков.

В Казахстане в конце этого года планируется начать вакцинацию детей от коронавируса. Чем планируют прививать и будет ли вакцинация добровольной? Отвечаем на основные вопросы.



№1. Какой препарат будут использовать при вакцинации детей

Вакцинировать юных казахстанцев будут американо-немецким препаратом от компании Pfizer. Пока это единственная в мире вакцина, рекомендованная для подростков Всемирной организацией здравоохранения.



В испытаниях вакцины от Pfizer участвовали 2260 подростков-добровольцев в возрасте 12-15 лет. По итогам испытаний в компании заявили, что среди детей, получивших обе дозы прививки, не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, в то время как в группе плацебо заболели 18 человек.



№2. Почему сейчас в Казахстане детям не делают прививки от коронавируса

Применяемые сегодня в Казахстане препараты не разрешены для вакцинации детей. По российскому "Спутнику V" соответствующие испытания начались, но результатов пока нет, а по казахстанской вакцине QazVac даже планов проводить исследования нет, потому что по казахстанскому законодательству испытания на детях запрещены.



Вакциной же Pfizer прививают подростков в Израиле, Франции, Германии, Сингапуре, США и Канаде.



№3. Когда в Казахстане начнётся вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация стартует в четвёртом квартале 2021 года, то есть не раньше октября. По крайней мере такие сроки обозначили власти Казахстана. Всё будет зависеть от сроков поставки Pfizer в Казахстан.



№4. Детей какого возраста будут прививать

Прививку смогут получить дети в возрасте от 12 до 18 лет.



№5. Будет ли вакцинация детей от коронавируса добровольной

Да, детей будут прививать только с разрешения родителей, опекунов или официальных представителей.



"Вакцинация однозначно только в добровольном формате, только с согласия родителей, – подчеркнул министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. – Мы просто предоставляем эту возможность привить своих детей. Вы знаете, сколько у нас обращений в министерство с просьбой найти вакцины, чтобы защитить детей. К сожалению, для взрослых мы даём такую возможность, а для детей – возможности нет помочь им. Это право выбора родителей".



№6. Почему важно вакцинировать детей от коронавируса

Из-за бушующего сейчас в мире варианта коронавируса "Дельта" дети стали болеть намного чаще, есть и летальные исходы: на днях в Северо-Казахстанской области от Covid-19 умер годовалый ребёнок. По мере мутации коронавирус может стать для детей ещё опаснее.



Кроме того, в группе риска находятся дети с хроническими заболеваниями.



Также вакцинация детей важна для формирования коллективного иммунитета, который защитит тех наших сограждан, кому нельзя вакцинироваться: людей с серьёзными заболеваниями и медотводом, а также беременных.



№7. Ожидается ли вакцинация детей младше 12 лет

В будущем, возможно. Однако пока в мире это не практикуется – нет достаточных данных о безопасности и эффективности для этой возрастной группы. Тот же Pfizer уже начал соответствующие исследования, надеется пройти все необходимые этапы и приступить к вакцинации детей младше 12 лет в начале 2022 года.