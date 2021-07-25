Новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 зафиксирован в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 6 631 (в предыдущие сутки - 6521) заболевшего с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 529 269 случаев, из них:
в Нур-Султане – 1501, в Алматы – 1191, в Шымкенте – 499, в Акмолинской области – 194, в Актюбинской области – 229, в Алматинской области – 230, в Атырауской области – 420, в ВКО – 134, в Жамбылской области – 102, в ЗКО – 271, в Карагандинской области – 768, в Костанайской области – 178, в Кызылординской области – 179, в Мангистауской области – 245, в Павлодарской области – 225, в СКО – 141, в Туркестанской области – 124.
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