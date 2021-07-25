Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 25 июля

25 июля на Олимпийских играх-2020 в Токио казахстанские спортсмены попробуют увеличить количество завоеванных наград, сообщает Vesti.kz.
Расписание выступлений казахстанцев:
Стендовая стрельба, скит. Женщины, квалификация
25 июля, 06.00 (по времени Нур-Султана) - Асем Орынбай, Зоя Кравченко
Дзюдо, мужские соревнования
25 июля, 08.00, квалификация - Ерлан Серикжанов (до 66 килограммов)
В 14.00 начнутся утешительный раунд, полуфиналы, затем схватки за третье место и финалы
Теннис, мужчины, женщины. Первый раунд
25 июля, 08.00 - Михаил Кукушкин - Федерико Кория (Аргентина)
25 июля, 08.00 - Ярослава Шведова - Айла Томлянович (Австралия)
25 июля, 08.00 - Юлия Путинцева - Надя Подороско (Аргентина)
Академическая гребля, мужские четвертьфиналы
25 июля, 09.00 - Владислав Яковлев
Фехтование на шпаге, мужчины
25 июля, 09.45, первый раунд - Руслан Курбанов - Марко Фичера (Италия)
Гребной слалом, мужчины и женщины. Первый и второй заезды
25 июля, 10.00, мужской первый заезд - Александр Куликов
25 июля, 10.50, женский первый заезд - Екатерина Смирнова
25 июля, 12.08, мужской второй заезд - Александр Куликов
25 июля, 12.58, женский второй заезд - Екатерина Смирнова
Пулевая стрельба, пневматическая винтовка (10 метров). Мужчины
25 июля, 10.00, квалификация - Юрий Юрков
25 июля, 12.30 - финал
Настольный теннис, мужчины. Второй раунд
25 июля, 12.30 - Кирилл Герасименко - Любомир Янчаржик (Чехия)
Тяжелая атлетика, мужчины (до 61 килограмма)
25 июля, 12.50 - Игорь Сон
Плавание, 100 метров на спине (женщины)
25 июля, 16.04, 100 метров на спине, квалификация - Диана Назарова
Бокс, до 63 килограммов, мужчины. 1/16 финала
25 июля, 16.24 - Закир Сафиуллин - Леодан Пезо (Перу)
Водное поло, мужчины. Групповая стадия
25 июля, 16.50 - Казахстан - Хорватия
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