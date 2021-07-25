Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 25 июля

25 июля на Олимпийских играх-2020 в Токио казахстанские спортсмены попробуют увеличить количество завоеванных наград, сообщает Vesti.kz.



Расписание выступлений казахстанцев:



Стендовая стрельба, скит. Женщины, квалификация

25 июля, 06.00 (по времени Нур-Султана) - Асем Орынбай, Зоя Кравченко



Дзюдо, мужские соревнования

25 июля, 08.00, квалификация - Ерлан Серикжанов (до 66 килограммов)

В 14.00 начнутся утешительный раунд, полуфиналы, затем схватки за третье место и финалы



Теннис, мужчины, женщины. Первый раунд

25 июля, 08.00 - Михаил Кукушкин - Федерико Кория (Аргентина)

25 июля, 08.00 - Ярослава Шведова - Айла Томлянович (Австралия)

25 июля, 08.00 - Юлия Путинцева - Надя Подороско (Аргентина)



Академическая гребля, мужские четвертьфиналы

25 июля, 09.00 - Владислав Яковлев



Фехтование на шпаге, мужчины

25 июля, 09.45, первый раунд - Руслан Курбанов - Марко Фичера (Италия)



Гребной слалом, мужчины и женщины. Первый и второй заезды

25 июля, 10.00, мужской первый заезд - Александр Куликов

25 июля, 10.50, женский первый заезд - Екатерина Смирнова

25 июля, 12.08, мужской второй заезд - Александр Куликов

25 июля, 12.58, женский второй заезд - Екатерина Смирнова



Пулевая стрельба, пневматическая винтовка (10 метров). Мужчины

25 июля, 10.00, квалификация - Юрий Юрков

25 июля, 12.30 - финал



Настольный теннис, мужчины. Второй раунд

25 июля, 12.30 - Кирилл Герасименко - Любомир Янчаржик (Чехия)



Тяжелая атлетика, мужчины (до 61 килограмма)

25 июля, 12.50 - Игорь Сон



Плавание, 100 метров на спине (женщины)

25 июля, 16.04, 100 метров на спине, квалификация - Диана Назарова



Бокс, до 63 килограммов, мужчины. 1/16 финала

25 июля, 16.24 - Закир Сафиуллин - Леодан Пезо (Перу)



Водное поло, мужчины. Групповая стадия

25 июля, 16.50 - Казахстан - Хорватия