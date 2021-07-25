Какое место занял Казахстан по итогам первого дня Олимпиады в Токио

Благодаря бронзовой медали дзюдоиста Елдоса Сметова Казахстан занял 22 место в медальном зачете, передает zakon.kz.
Первое место занимает Китай, второе - Япония, третье - Италия. Россия по итогам первого дня занимает десятое место.
Сборная США впервые с 1972 года не смогла завоевать ни одной медали в первый день Олимпиады.
Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. Затем в поединке за бронзовую медаль казахстанский дзюдоист одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.
Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.
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