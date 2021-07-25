Банковский счет для криптовалюты можно будет открыть в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров сообщили, что операции с цифровыми активами станут доступными для казахстанцев. Криптобиржи, зарегистрированные на базе Международного финансового центра "Астана", в ближайшее время начнут работать с банками.
Официально и абсолютно открыто работать с криптовалютой казахстанцы смогут после запуска пилотного проекта МФЦА с банками второго уровня. Пока не известно, какие это будут финансовые институты. Их список определяется. С помощью этого проекта правительство сможет оценить, какие риски и выгоду несут в себе цифровые активы. Пока их оборот в нашей стране запрещен.
Отметим, что проект МФЦА с банками рассчитан на год. После его завершения участники рынка ждут, что табу в отношении криптовалюты станет менее категоричным, а может быть, даже вообще сойдет на нет. Причин для того, чтобы правительство сделало шаг навстречу криптовалюте, несколько, считает старший координатор по связям с госорганами Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане Сергей Путра.
В первую очередь потому что в стране сосредоточено от 6 до 8 процентов мирового объема майнинга. Также некоторые казахстанцы уже довольно активно торгуют различными цифровыми активами. Сделки, по словам эксперта, оцениваются в миллионы долларов. Еще одна из причин – это мошенничество. Есть случаи, когда наши сограждане вместо криптовалюты покупают пустышку. После такой сделки люди не могут найти ни денег, ни биткоинов, ни защиты.
"Глобальная предпосылка – это то, что обороты крипты – это достаточно большие объемы финансов, это миллиарды долларов ежедневных оборотов по всему миру. И даже если Казахстан возьмет какую-то долю процента, еще лучше один процент от этого оборота, это серьезные деньги, которые придут в РК в виде инвестиций, останутся здесь в виде налогов, в виде рабочих мест, зарплат. Это очень большая индустрия, которую Казахстан до сих пор обходит", - сказал Путра.
Чтобы попасть на криптобиржу, нужно быть владельцем юридического счета в одном из банков, зарегистрированных в МФЦ "Астана". С этого счета предприниматель сможет переводить деньги, покупать на них криптовалюту, проводить с ней различные операции на бирже. Также у инвестора будет возможность переводить полученный доход обратно на свой счет в виде обычных денег. Банк в данном случае выступает посредником по транзакциям.
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