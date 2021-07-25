Тяжелоатлет принес вторую медаль в копилку Казахстана

Тяжелоатлет Игорь Сон, выступавший в категории до 61 килограмма, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



В прямом эфире турнир показывал телеканал Qazsport. В "рывке" Сон реализовал два из трех подходов: лучшим результатом стал 131 килограмм, а вот подъем штанги весом 134 килограмма не был засчитан. Этот показатель вывел казахстанца на четвертое место.



Во втором упражнении казахстанец стартовал со 156 килограммов, справившись успешно с весом. Затем было заявлено 160 килограммов, но затем вес был увеличен на два килограмма.



Финишировал Сон с показателем 294 (131+163) килограмма.



Золотую медаль завоевал китайский тяжелоатлет Ли Фабинь, установив два олимпийских рекорда как в сумме классического двоеборья - 313 кг, так и в толчке - 172 кг. В рывке результат штангиста составил 141 кг. Серебряную медаль завоевал индонезиец Эко Юли Ираван с результатом 302 кг (137+165).



22-летний Игорь Сон родился в Уштобе, Алматинской области. В феврале 2020 года на чемпионате международного единства по тяжелой атлетике в Ташкенте завоевал золотую медаль.