Самые красивые казахстанки на Олимпиаде в Токио

Представительницы прекрасной половины #TEAMKZ на Играх в Токио все как на подбор – умницы и красавицы. Сложно даже составлять какие-то рейтинги, но мы очень постарались. Итак, вот еще одна из причин, по которой мужчины могут смотреть Олимпиаду, – самые красивые спортсменки нашей сборной.Казахстанская таэквондистка представляла Казахстан на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 67 кг. На Азиатских играх 2018 года она завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 67 кг среди женщин, уступив южнокорейской спортсменке Ли Да Бин.Елена РыбакинаКазахстанская профессиональная теннисистка, победительница двух турниров WTA в одиночном разряде; чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет.Алина уже привлекла внимание мировой общественности, поскольку, помимо красоты, ей также удалось сделать блестящую карьеру в художественной гимнастике. В своем юном возрасте спортсменка добилась больших успехов. Адильханова является четырехкратной чемпионкой Азии, чемпионкой Азиады в командном многоборье.Сестры Немич с 2013 года являются основным казахстанским дуэтом, который представляет Казахстан на всех международных соревнованиях. В 2014 году они выиграли две бронзовые медали на Азиатских играх в Инчхоне.Участница Олимпиады-2008 в Пекине и Олимпиады-2012 в Лондоне. Принимала участие в трех чемпионатах мира. Но медали завоевывала только на азиатских чемпионатах. В 2018 году на чемпионате Азии в Тегеране в закрытых помещениях Ирина выиграла золотую медаль в тройном прыжке.Молдир завоевала серебряную медаль международного лицензионного турнира по каратэ в Париже и таким образом принесла в актив команды путевку на Игры в Токио. Она выступит в весовой категории до 50 кг.Легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в тройном прыжке.Казахстанская спортсменка, специализирующаяся на прыжках в высоту. В июне этого года установила рекорд Азии с результатом в два метра. В 2020 году Дубовицкая стала чемпионкой международного турнира в Турции.Желаем всем нашим красавицам удачи и побед!