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ВОЗ призвала закрыть всякий туризм: озвучены причины и сроки

Просмотров:902 Опубликовано: Вчера, 22:57
ВОЗ призвала закрыть всякий туризм: озвучены причины и сроки
ВОЗ призвала закрыть всякий туризм: озвучены причины и сроки
Несмотря на все попытки европейского туризма восстановиться, официальные организации продолжают пугать туристов коронавирусными последствиями и призывают отказаться от путешествий и перемещений. На этот раз главный апологет всячиских санитарных запретов - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в лице своего Европейского бюро совместно с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвали полностью отказаться этим летом от туризма из-за дельта-штамма.

Согласно их заявлениям, дельта-вариант коронавируса SARS-COV-2 «бродит по Европе» и вытесняет привычные штаммы. Потенциальных туристов призвали активизировать усилия по предотвращению передачи инфекции.

«В период с 28 июня по 11 июля 2021 года вариант «дельта» был доминирующим в большинстве - 19 из 28 стран, которые сообщили достаточно полную информацию о генетическом секвенировании. Средняя доля штамма «дельта» составила 68,3%, превысив показатель для ранее доминировавшего «альфа»- варианта 22,3%», - заявляет ВОЗ. Эксперты ВОЗ и ECDC заявили, что «дельту» обнаружили почти во всех европейских странах и она продолжает распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов.

«Мы далеки от того, чтобы взять под контроль ситуацию с точки зрения прекращения пандемии. Более того, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост случаев, связанных с распространением «дельты», - заявил Ханс Клюге, Региональный директор Европейского бюро ВОЗ. Он добавил, что «дельта» значительно заразней, столкнувшимся с данным штаммом невакцинированным почти невозможно не заболеть.

В свою очередь, доктор Андреа Аммон, директор ECDC, и призвала население и потенциальных туристов продолжать бороться «сидением дома», то есть «опираться на здравый смысл для предотвращения распространения вируса».

«ВОЗ рекомендует странам расширить доступ к бесплатному тестированию, расширить применение карантина для контактных лиц и их изоляцию в случае подтвержденного заражения, усилить отслеживание контактов, чтобы разорвать цепочки передачи и обеспечить вакцинацию лиц, наиболее подверженных риску среди нашего населения» - поддержал ее г-н Клюге. Он прямым текстом также призвал ограничить поездки и дальние путешествия этим летом, чтобы снизить риски распространения инфекции – и, в частности, дельта-штамма.


Источник: ТУРПРОМ
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Комментарии ( 1 )

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  • kostya_aktau
 diger (Посетители) Сегодня, 00:50
Тут попахивает изменой,сколько можно пресмыкаться? Где КНБ? Почему никто не отстаивает национальные интересы? Почему кто то диктует, как нам жить, и чем дышать?
 
 

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