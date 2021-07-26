6 637 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки 25 июля зарегистрировано 6 637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀
Всего в стране подтверждено 535 906 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане – 1510, в Алматы – 1219, в Шымкенте – 520, в Акмолинской области – 192, в Актюбинской области – 255, в Алматинской области – 194, в Атырауской области – 420, в Восточно-Казахстанской области – 139, в Жамбылской области – 152, в Западно-Казахстанской области – 168, в Карагандинской области – 781, в Костанайской области – 181, в Кызылординской области – 168, в Мангистауской области – 258, в Павлодарской области – 202, в Северо-Казахстанской области – 133, в Туркестанской области – 145.
Напомним, за сутки 24 июля в стране выявили 6 631 новый случай заболевания. 23 июля эта цифра 449 377 составляла 6 521.
Также в МВК отметили о выздоровлении за сутки 2 381 человека. Всего из общего числа заразившихся, 535,9 тысячи человек, выздоровели 449 377 пациентов, или 83,8 процента.
По данным на 25 июля, в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито 5 145 055 человек, вторым компонентом - 3 264 705 человек.
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