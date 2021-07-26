6 637 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки 25 июля зарегистрировано 6 637 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀



Всего в стране подтверждено 535 906 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 1510,

в Алматы – 1219,

в Шымкенте – 520,

в Акмолинской области – 192,

в Актюбинской области – 255,

в Алматинской области – 194,

в Атырауской области – 420,

в Восточно-Казахстанской области – 139,

в Жамбылской области – 152,

в Западно-Казахстанской области – 168,

в Карагандинской области – 781,

в Костанайской области – 181,

в Кызылординской области – 168,

в Мангистауской области – 258,

в Павлодарской области – 202,

в Северо-Казахстанской области – 133,

в Туркестанской области – 145.



Напомним, за сутки 24 июля в стране выявили 6 631 новый случай заболевания. 23 июля эта цифра 449 377 составляла 6 521.



Также в МВК отметили о выздоровлении за сутки 2 381 человека. Всего из общего числа заразившихся, 535,9 тысячи человек, выздоровели 449 377 пациентов, или 83,8 процента.



По данным на 25 июля, в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привито 5 145 055 человек, вторым компонентом - 3 264 705 человек.