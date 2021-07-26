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Некоторым привитым нужна третья доза вакцины - главный инфекционист США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:44
Некоторым привитым нужна третья доза вакцины - главный инфекционист США
Фото из открытых источников
Главный инфекционист США прокомментировал возможность прививки части населения третьей дозой вакцины от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что Белый дом рассматривает возможность предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения. По его словам, применение бустерной дозы вакцинного препарата от COVID-19 может потребоваться тем, у кого ослаблен иммунитет.

"Те, кто перенес операцию по трансплантации, проходящие химиотерапию из-за рака, страдающие от аутоиммунных заболеваний, принимающие иммунодепрессанты будут в числе первых, которые получат третью дозу вакцины от коронавируса", - пояснил Фаучи.

Ссылаясь на недавние исследования, которые показали, что у вакцинированных людей может быть снижение иммунитета, Фаучи добавил, что специалисты изучают данные, чтобы определить, когда могут потребоваться бустеры.

Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer совместно с BioNTech намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей дозы вакцины Pfizer.


Источник: Tengrinews.kz
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