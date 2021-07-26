Некоторым привитым нужна третья доза вакцины - главный инфекционист США

Главный инфекционист США прокомментировал возможность прививки части населения третьей дозой вакцины от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что Белый дом рассматривает возможность предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения. По его словам, применение бустерной дозы вакцинного препарата от COVID-19 может потребоваться тем, у кого ослаблен иммунитет.



"Те, кто перенес операцию по трансплантации, проходящие химиотерапию из-за рака, страдающие от аутоиммунных заболеваний, принимающие иммунодепрессанты будут в числе первых, которые получат третью дозу вакцины от коронавируса", - пояснил Фаучи.



Ссылаясь на недавние исследования, которые показали, что у вакцинированных людей может быть снижение иммунитета, Фаучи добавил, что специалисты изучают данные, чтобы определить, когда могут потребоваться бустеры.



Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer совместно с BioNTech намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей дозы вакцины Pfizer.