Почему молодёжь покидает Казахстан и как это остановить

Уезжают из страны преимущественно молодые, умные и образованные люди – цвет нации.В эфире популярного ток-шоу "Неге?" на "31 канале" эксперты обсудили проблему утечки мозгов из Казахстана. Они пытались понять, почему умные и образованные люди покидают родину и как их можно удержать.По данным Международной организации по миграции, каждый третий уезжающий из страны навсегда – этнический казах. Четверть эмигрантов – совсем молодые люди (от 15 до 28 лет). И абсолютное большинство покидающих страну (77%) имеют высшее образование. Последний пункт вызывает особое беспокойство, ведь эмигрируют люди, которые могли бы внести значительный вклад в развитие Казахстана. Они могли работать учёными, педагогами, врачами, инженерами, быть эффективными чиновниками или открывать бизнес и создавать рабочие места.Эксперты в студии пришли к общим выводам: казахстанцы уезжают ради образования, самореализации и хорошего уровня жизни.Журналист, специалист по английскому языку Талгар Далелгазы о причинах отъезда сказал так:"К причинам относятся безработица, низкий уровень зарплат. Уезжают ради хорошей работы. Ещё одна причина – получить образование. Лично я уехал ради качественного образования, в котором сильно нуждался. Среднее образование в Казахстане хорошее, но вот высшее…".Ещё одна важная причина – беспокойство за будущее детей. Часто казахстанцы решаются на переезд, даже если в другой стране их не ждёт ни хорошее образование, ни высокооплачиваемая работа. Они готовы уехать даже нелегально, подчеркнул медиа-аналитик Нурбек Матжани, несколько лет проживший в США."Человек, впервые уезжающий за рубеж, знает, что там его ждёт только чёрная работа. Там у него нет родственников или друзей. Но он верит, что позже его дети будут жить хорошо, поэтому всё равно едет. Винить их я не могу. По моему мнению, в наше время привязывать человека только к одной стране будет неправильным. У человека есть право выбора места проживания. При выборе человек в первую очередь думает о благополучии семьи", – подчеркнул Матжани.В последнее время казахстанцев притягивает Южная Корея, куда можно отправиться без визы. Едут ради заработка, причём трудятся, как правило, без разрешения. На связь со студией вышел казахстанец-гастарбайтер Фархад Ибадулла, он сейчас нелегально работает в этой стране. По его словам, казахстанская молодёжь в Корее задействована на самой простой работе – на заводах, стройках. При этом за один рабочий день Ибадулла, по его словам, получает 50 тысяч тенге – огромные деньги для Казахстана. По словам Фархада, он, как и многие его товарищи, тоскует по родине."Конечно, все мы хотим вернуться. Скучаем по родной земле, по родным. Но тоска не прокормит", – констатировал трудовой мигрант.Также он рассказал о трудностях нелегалов: так как их трудовые отношения не узаконены, работодатель в любой момент может не выплатить зарплату или уволить, нет никакой уверенности в завтрашнем дне.Писательница Аягуль Мантай, семь лет прожившая в Москве, высказалась в поддержку казахстанцев, которые не боятся трудностей и уезжают в чужие страны ради того, чтобы прокормить свои семьи. При этом она высказала сожаление, что в Казахстане эти люди не смогли найти достойную работу. Официально средняя зарплата в стране составляет 220 тысяч тенге, однако, по мнению экспертов, эта цифра не отражает тех доходов, которые имеет большинство казахстанцев на самом деле. Аягуль Мантай отметила, что работники детских садов получают 50-60 тысяч тенге в месяц (столько же, сколько за один день зарабатывает рабочий-нелегал в Южной Корее). А ведущий шоу Ерканат Копжасар напомнил, что у многих акиматовских работников зарплата не превышает 100 тысяч тенге в месяц.По словам писательницы Мантай, если государство начнёт заботиться о своём народе, перестанет проводить никому не нужные, но очень дорогие имиджевые мероприятия, то и число эмигрантов сократится."Власть оторвана от своего народа. И почему мы должны винить этих граждан? Они уехали, чтобы прокормить семью", – заявила она.Нурбек Матжани в ходе дискуссии отметил ещё одну причину эмиграции казахстанцев – отсутствие уверенности в завтрашнем дне."Зачем человеку уезжать, если здесь было бы хорошее среднее образование, высшее, хорошая работа? Его предки покоятся здесь, родные живут здесь. Они ведь уезжают неспроста, – сказал Матжани. – Среднее образование, высшее, трудоустройство, зарплата, а дальше – ещё выход на пенсию. К сожалению, если оценивать все эти ступени, не получится строить долгосрочные планы. Неизвестно, что будет завтра. Наше благосостояние связано с нефтью. Если дешевеет нефть, дешевеет и тенге. Мне кажется, любой хочет иметь планы на 10-20 лет вперед. Хотя бы для выплаты ипотеки. А в Казахстане такие планы могут быть только краткосрочными, потому что наша экономика очень простая, а должна быть сложной. Надо разрабатывать новые технологии, создавать вакцины. Должны быть институты, в которых будут работать сильные учёные".Ерканат Копжасар возразил: наука есть, институты есть, вакцины создаются. С этим медиа-аналитик согласился, но с оговоркой: прозрачности-то нет, о научной деятельности очень мало информации.При этом среднее образование в Казахстане, по словам экспертов, хорошее, и талантливых детей много. Именно поэтому, отметили участники беседы, представители российских вузов заинтересованы в абитуриентах из Казахстана."Российские учёные приезжают специально, чтобы пригласить наших школьников из Республиканской физико-математической школы, показавших свои способности на олимпиадах, учиться там, в МГУ и других университетах. Они учатся за счёт бюджета", – подчеркнула Аягуль Мантай.К слову, уезжают казахстанцы преимущественно в Россию. Эта страна предоставляет замечательные условия: граждане Казахстана и Беларуси имеют такие же права по поступлению в высшие учебные заведения, что и россияне, то есть могут учиться бесплатно и получать стипендию. Она, правда, небольшая, так что многим приходится подрабатывать.Нурбек Матжани похвалил такую политику Москвы: "Эти казахские ребята завтра будут работать на науку и экономику России".В Казахстане же, по его словам, талантливые люди часто не видят возможностей для карьерного роста, из-за того что не работают демократические институты."Социальный лифт и меритократия присутствуют всегда, когда есть демократия, когда акимов избирают, когда избирают руководство на всех ступенях, – объяснил эксперт свою позицию. – Назначенный управленец стремится собрать вокруг себя надёжных людей и родственников. Для него важнее не попасться, а не результативно работать. А избираемый руководитель связан обещаниями, данными избирателям. Думаю, надо подходить к вопросу с другой стороны. Проблема решится очень просто, если воцарится социальная справедливость, если институты демократии будут работать как надо".С этим согласна и Аягуль Мантай. По её словам, традиции угодничества и подхалимства отталкивают от работы в Казахстане способных молодых людей."Меритократия несовместима с понятиями национализма, трайбализма, землячества, – добавил Матжани. – В США есть меритократия. К примеру, кто руководит компанией Google? Уроженец Индии. Так же и с Microsoft. Или Tesla и Илон Маск. Он родился в Южной Африке. О чём это говорит? Если мы копируем всё у Запада, почему бы не скопировать и меритократию? Если бы наши университеты были сильными, к нам приезжали бы учиться англичане, итальянцы… Но они не приедут, потому что здесь нет возможностей. Если и приедут, то не останутся. Если мы создадим условия, то молодые не станут покидать страну, государство станет привлекательным в плане обучения для иностранцев. Некоторые говорили, что ничего плохого в миграции нет, что мы останемся мононациональным государством. Это неправильно. Если к нам начнут приезжать учиться из соседних стран, из развитых государств, то можно считать, что мы смогли создать сильное государство. А до тех пор молодёжь будет уезжать за рубеж".Также эксперты обратили внимание на дороговизну обучения в казахстанских вузах. За те же деньги студенты могут получить гораздо более качественное образование в России, Чехии или Китае.Директор департамента по воспитательной части Satbayev University, блогер Максат Мамадияр также подтвердил, что казахстанские ученые вынуждены искать поддержку за рубежом, когда не находят её в своей стране."Я знаю двух человек, которых пригласили в Америку. Они сделали открытие, но мы не смогли поддержать их. Для таких за рубежом создают условия и приглашают. В конце их разработка появилась за рубежом. Это меня и коробит. Почему мы не поддержим молодых учёных здесь, в стране, чтобы выпускать эти технологии самим? Эта технология появилась в Америке. Но должна была появиться у нас", – подчеркнул он.Аягуль Мантай призналась, что её раздирают противоречия. В России она не чувствует себя дома, не хочет принимать гражданство этой страны, а в Казахстане ей не хватает творческой свободы."Когда искоренят коррупцию, взяточничество, угодничество, предоставят молодёжи свободу слова, тогда светлые умы потянутся в страну. Они захотят работать во благо своей родины. Большинство, если не все. В большей степени эти светлые умы – творческие личности. Человек раскрывается, если чувствует свободу. Признавайте или нет, но наше общество ограничивает свободу человека. Например, со мной это так. Я в Москве чужая. Будущее России меня не тревожит, это не моя родина. Я постоянно чувствую, что чужая там. Но стоит вернуться на родину, как начинают давить коррупция, угодничество и прочее. Это моя родина, но я не чувствую себя свободной. Я патриотка, но я не могу раскрыться в творчестве. Не могу работать над романом, потому что всё давит", – пожаловалась участница дискуссии.В завершение беседы ведущий шоу Ерканат Копжасар резюмировал: отток из Казахстана молодых, умных и образованных людей – угроза национальной безопасности. Человеческий капитал – богатство, которое необходимо ценить.