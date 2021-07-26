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Работники подрядной организации бастуют на Тенгизе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Работники подрядной организации бастуют на Тенгизе
Кадр из видео
На месторождении Тенгиз в Атырауской области началась забастовка работников одной из подрядных организаций, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

По данным издания, забастовка началась утром 25 июля. Работники компании ESS, являющейся подрядной организацией "Тенгизшевройла", потребовали повышения заработной платы.



"Тенгизшевройлу" стало известно, что сотрудники подрядной организации ESS/Compass-Kazakhstan выразили озабоченность по поводу трудовых отношений. ТШО был проинформирован, что руководство компании-подрядчика принимает незамедлительные действия для решения возникшего вопроса. Ввиду того, что речь идет о внутренних вопросах ESS/Compass-Kazakhstan, все запросы по этому поводу следует направлять руководству данной компании", - прокомментировали изданию в "Тенгизшевройле".

В свою очередь генеральный директор ТОО ESS Support Services Майк Тейлор в официальном ответе на запрос "Ак Жайык" сообщил, что руководство компании получило обращение от 213 работников о повышении заработной платы.

"Мы ценим наших сотрудников и ту работу, которую они выполняют. Мы ведем с ними диалог и при решении данной проблемы и будем работать в рамках действующих норм трудового законодательства РК. Между тем в соответствии с условиями коллективного договора ESS проводит программу регулярного пересмотра окладов с учетом годовой инфляции. В январе 2021 года в рамках программы произведено повышение почасовой оплаты на 6 процентов. Руководство ESS также сотрудничает с основными заинтересованными сторонами, включая партнеров, местные и региональные органы власти и профсоюзы. Мы всегда готовы обсудить с сотрудниками любые проблемы, которые у них могут возникнуть", – говорится в письме.

Издание отмечает, что еще на прошлой неделе в Мангистауской области работники сразу нескольких компаний нефтегазового сектора вышли на забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Сотрудники ТОО KMG-Security, осуществляющие охрану производственных объектов компании АО "ОзенМунайГаз", потребовали увеличения месячной зарплаты до 150 тысяч тенге и выплаты вознаграждения в канун праздников. Вслед за ними выдвинули свои требования и работники другого филиала KMG-Security, занимающиеся охраной Каражанбасского нефтяного месторождения. Затем к ним присоединились работники ТОО "МунайСпецСнаб Компани".


Источник: Tengrinews.kz
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