Пакистан первым в мире запретил невакцинированным летать в самолетах

Национальный командно-оперативный центр Пакистана (НКОК) запретил непривитым гражданам совершать внутренние авиаперелеты, передает Tengritravel.kz.



На официальном аккаунте НКОК в Twitter сообщается, что с 1 августа всем непривитым гражданам Пакистана в возрасте от 18 лет запрещено совершать внутренние авиаперелеты. Данный запрет не распространяется на прилет или вылет из страны. Перелеты внутри страны доступны для вакцинированных лиц (в том числе получивших вакцину за рубежом), иностранных граждан и людей с официальным медотводом.



Местные СМИ сообщают, что, по данным Национального командно-оперативного центра Пакистана, по всей стране регистрируются случаи заражения, вызванные дельта-(индийским), бета-(южноафриканским) и альфа-(британским) вариантами коронавируса. Показатели заболеваемости COVID-19 в стране превысили миллион случаев, и по статистике Пакистан занял 30-е место среди стран по заболеванию с момента вспышки пандемии COVID-19.



Ранее глава НКОК Асад Умар предупреждал о начале четвертой волны пандемии и рекомендовал запретить непривитым гражданам внутренние перелеты.



Впервые идею запретить непривитым пассажирам авиаперелеты выдвинула крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas. Так в ноябре 2020 года авиакомпания включила справку о вакцинации от COVID-19 в список требований для международного перелета. Стоит отметить, что Qantas до сих пор не возобновила международные авиаперелеты.



По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 145 055 человек, вторым компонентом провакцинировано 3 264 705 человек.