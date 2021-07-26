Акмолинка продала полуторамесячную дочь за 1 млн тенге бездетной паре

Автор polisia.kz Опубликовано 26 июля 2021 18 Акмолинка продала полуторамесячную дочь за миллион тенге бездетной паре, сообщает Polisia.kz.
23 июля сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области выявили факт купли-продажи ребенка. Оперативная информация о незаконной сделке поступила в областное управление криминальной полиции, сотрудники которого разыскали бездетную супружескую пару, взявшую в свою семью полуторамесячную девочку.
Как выяснилось, сделка была осуществлена на территории Акмолинской области между супругами и матерью ребенка, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.
Полицейские установили, что мать продала дочь за 1 миллион тенге. В настоящее время акмолинскими оперативниками проверяется причастность к совершению преступления работников одного из учреждений региона для детей от рождения до трех лет.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 УК РК “Торговля людьми”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет, с конфискацией имущества.
Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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