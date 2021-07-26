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Зульфия Чиншанло выиграла бронзу на Олимпиаде-2020

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Зульфия Чиншанло выиграла бронзу на Олимпиаде-2020
Фото ©REUTERS
Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает Tengrinews.kz.

Она была представлена в весовой категории до 55 килограммов в группе А. В общей сложности казахстанка подняла 213 килограммов (в "рывке" - 90 килограммов, в "толчке" - 123 килограмма), что позволило ей завоевать бронзовую медаль, пишет Vesti.kz.



По данным Olympic.kz, первый подход Чиншанло в "толчке" не засчитали. Причем ее стартовый заявленный вес принес бы ей бронзу.

Второй подход оказался успешнее - Зульфия попала на пьедестал. На третью попытку спортсменка решила не выходить.

Чемпионкой стала Хидилин Диас из Филиппин - 224 (97+127) килограмма. Китаянка Ляо Цююнь завоевала серебро - 223 (97+126) килограмма.

Казахстан на олимпийском турнире по тяжелой атлетике представляли Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. При этом Игорь Сон также стал бронзовым призером.

Первую медаль в копилку сборной Казахстана принес дзюдоист Елдос Сметов.

Всего в активе Казахстана три бронзовые медали.


Источник: Tengrinews.kz
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