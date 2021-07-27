COVID-19 подтвердился у 6797 человек за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 1537,

в городе Алматы – 1207,

в городе Шымкенте – 382,

в Акмолинской области – 195,

в Актюбинской области – 175,

в Алматинской области – 260,

в Атырауской области – 480,

в ВКО – 333,

в Жамбылской области – 141,

в ЗКО – 136,

в Карагандинской области – 796,

в Костанайской области – 209,

в Кызылординской области – 163,

в Мангистауской области – 254,

в Павлодарской области – 207,

в СКО – 142,

в Туркестанской области – 180.



Всего в стране подтверждено 542 703 случая.