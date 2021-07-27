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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Все испортило АО «КТЖ»: казахстанка потребовала вернуть деньги за адскую поездку на поезде

Просмотров:1033 Опубликовано: Сегодня, 07:23
«Все испортило АО «КТЖ»: казахстанка потребовала вернуть деньги за адскую поездку на поезде
Фото из открытых источников
Казахстанка Гульмира Саулебекова резко раскритиковала компанию «Казахстан темир жолы» за условия в вагонах поезда, передает Azattyq Rýhy.

По словам казахстанки, приятную поездку на озеро Алаколь ей испортила нацкомпания, а точнее вагоны, на которых передвигаются казахстанцы.

«Кондиционер не работает, окна в купе не открываются, в коридоре две фрамуги на весь вагон. На улице +42 градуса. Проводник был вынужден всю поездку держать двери вагона открытыми, мы все до ночи ехали в тамбуре. В купе +52. Детей спасали мокрыми полотенцами. Мочили и накрывали голову», – рассказала о деталях поездки пользователь Facebook Гульмира Саулебекова.

Она отметила, что с приходом в АО «Пассажирские перевозки» немецкого менеджера ничего не изменилось, и остались те же вагоны, которых сейчас нет ни в какой стране СНГ.

«Верните мне деньги за испорченную поездку, КТЖ! Я выжила!», - заключила свое гневное обращение в адрес компании казахстанка.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • zhanino
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 09:16
Вот так во всём реально обстоят дела в Казахстане, куда не посмотреть. Так как уже не страна, а кошелёк для обогащения своих семей тех людей кто имеет доступ к власти. В Казахстане нет будущего и кто это понимает, уезжают из этой страны для будущего своих детей...
 
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Cain_77 (Посетители) Сегодня, 08:55
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