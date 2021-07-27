«Все испортило АО «КТЖ»: казахстанка потребовала вернуть деньги за адскую поездку на поезде

Казахстанка Гульмира Саулебекова резко раскритиковала компанию «Казахстан темир жолы» за условия в вагонах поезда, передает Azattyq Rýhy.
По словам казахстанки, приятную поездку на озеро Алаколь ей испортила нацкомпания, а точнее вагоны, на которых передвигаются казахстанцы.
«Кондиционер не работает, окна в купе не открываются, в коридоре две фрамуги на весь вагон. На улице +42 градуса. Проводник был вынужден всю поездку держать двери вагона открытыми, мы все до ночи ехали в тамбуре. В купе +52. Детей спасали мокрыми полотенцами. Мочили и накрывали голову», – рассказала о деталях поездки пользователь Facebook Гульмира Саулебекова.
Она отметила, что с приходом в АО «Пассажирские перевозки» немецкого менеджера ничего не изменилось, и остались те же вагоны, которых сейчас нет ни в какой стране СНГ.
«Верните мне деньги за испорченную поездку, КТЖ! Я выжила!», - заключила свое гневное обращение в адрес компании казахстанка.
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