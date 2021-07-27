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Чрезмерное употребление воды объявлено опасным для здоровья

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Чрезмерное употребление воды объявлено опасным для здоровья
Фото из открытых источников
По словам специалистов, переизбыток воды может быть смертельно опасен, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Водным отравлением называют состояние, которое возникает, когда человек выпил столько воды, что почки не успевают ее переработать. Тогда вода начинает накапливаться в клетках, которые увеличиваются в объеме. Большинство клеток способны это пережить, но вот мозг находится в ограниченном пространстве, так что водянка может нарушить жизненно важные функции, такие как циркуляция крови и дыхание.

Водное отравление также может нарушить баланс электролитов в организме. Например, если уровень натрия в крови станет слишком низким, человеку грозит гипонатриемия.

Обычные симптомы водного отравления — рассеянное внимание, головная боль, тошнота и головокружение. Больной может страдать от судорог, потерять сознание, а в худшем случае — умереть.

От гипергидратации страдают в первую очередь спортсмены. Но к ней могут привести и некоторые заболевания, такие как диабет и биполярное расстройство. Случается, что с водным отравлением привозят в больницу тех, кто сидит на диете в попытках похудеть.

Но в целом у взрослых в этом смысле достаточно высокий уровень толерантности, мы можем пить очень много или очень мало воды, с медицинский точки зрения ничем особенно не рискуя, — говорит исследователь Матс Рундгрен.


Источник: zakon.kz
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