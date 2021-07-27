МВД ужесточит проверку ПЦР-справок и паспортов вакцинации казахстанских пассажиров

НУР-СУЛТАН, 27 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Казахстана усилит проверку статусов в Ashyq у пассажиров в аэропортах и на вокзалах.
На подлинность также будут проверять ПЦР-справки и паспорта вакцинации. Такие меры связаны с участившимися случаями подделки документов, сообщает Polisia.kz.
"В Международном аэропорту города Алматы сотрудниками транспортной полиции совместно с работниками аэропорта были установлены парень с девушкой, планировавшие вылететь в Турцию на отдых, которые приобрели ПЦР-справки вместе с билетами у незнакомого лица", – рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
В тот же день за аналогичный факт задержан житель Шымкента, который пытался вылететь в Беларусь с поддельной ПЦР-справкой.
"Они не были допущены к полету. По данным фактам начато досудебное расследование по части третьей статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Использование заведомо подложного документа", – добавил Бекиев.
Всего с начала 2021 года органы внутренних дел возбудили 45 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 35 дел – за подделку паспортов вакцинации.
Напомним, за изготовление поддельных документов в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.
Напомним, в Индонезии мужчина с коронавирусом притворился своей женой, чтобы сесть в самолет - он надел мусульманский женский головной убор никаб и прошел на борт по паспорту супруги.
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