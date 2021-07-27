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На картах Google увидели "жуткую природную аномалию"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:32
На картах Google увидели "жуткую природную аномалию"
Фото: Скриншот: Reddit
В социальных сетях был опубликован скриншот из картографического сервиса Google Maps, на котором запечатлены деревья в лесу, окрашенные в пурпурный цвет, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, автор поста назвал свою находку "жуткой природной аномалией".

По словам юзера, на скриншоте изображена часть леса в Калифорнии, недалеко от озера Хантингтон. Некоторые посетители имиджборда согласились с googlemapsshenanigans в том, что на снимке была запечатлена пугающая аномалия.

- 110 процентов, что это лес с привидениями

- Пришельцы,

- Глюк в матрице, - пишут комментаторы под скриншотом.

Часть пользователей нашла логическое объяснение тому, почему деревья окрашены в необычный цвет. По их мнению, в машине Google, которая делает снимки местности, пришла в негодность одна из камер.


Источник: zakon.kz
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