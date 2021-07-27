Родственники до смерти забили палками девушку за ношение джинсов

НУР-СУЛТАН, 27 июл — Sputnik. Семейная ссора из-за одежды закончилась смертью для 17-летней жительницы Индии, которую забила палками ее собственная семья.



Шокирующий случай произошел на прошлой неделе в деревне Савреджи Харг штата Уттар-Прадеш, передает РЕН ТВ. Мать девушки рассказала, что ее дочь Неха Пасван была жестоко избита после ссоры из-за одежды.



"Она целый день соблюдала религиозный пост. Вечером она надела джинсы и топ и совершила свои ритуалы. Когда ее бабушка и дедушка возражали против ее наряда, Неха возразила, что джинсы созданы для того, чтобы их носить, и что она будет носить их", – рассказала ее мать.



Спор обострился до такой степени, что это привело к насилию. По словам женщины, ее дочь потеряла сознание, после чего родственники вызвали моторикшу и заявили, что везут пострадавшую в больницу.



"Они не позволили мне сопровождать их, поэтому я предупредила своих родственников, которые отправились в районную больницу искать ее, но не смогли найти", – вспоминает женщина.



На следующее утро на мосту обнаружили тело девушки. Как оказалось, погибшей была Неха.



Полиция возбудила дело об убийстве и уничтожении улик. Под подозрение попали десять человек, включая бабушку и дедушку Нехи, ее дяди, тети, кузены и водитель автомобиля. В полиции сообщили, что были арестованы и допрошены четыре человека - бабушка и дедушка, дядя и водитель автомобиля. Сейчас стражи порядка ведут розыск остальных подозреваемых.



Мать убитой рассказала, что родственники требовали от Нехи бросить учебу в местной школе, а также часто упрекали ее за ношение современной одежды. Женщина добавила, что дочь хотела стать полицейским.