Увольнять будем постепенно: глава Минобразования о "засидевшихся" директорах школ

НУР-СУЛТАН, 27 июл — Sputnik. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался о ротации школьных директоров в Казахстане.



Глава Минобразования подчеркнул, что процесс замены директоров будут проводить поэтапно, одномоментно увольнять всех не будут.



"Наш принцип, как у врачей, - не навреди. (...) В образовании решения должны приниматься, взвесив все "за" и "против". Честно говоря, у нас очереди и огромное количество желающих стать директорами. С необходимой компетенцией такой очереди нет. Говорить: а давайте мы всех уволим и новых людей назначим - я не сторонник такого. Ротация будет, но это постепенный процесс, который направлен на то, чтобы самые лучшие и эффективные работали, получали достойную заработную плату", - сказал Аймагамбетов во время аппаратного совещания.



Министр развеял сомнения педагогов, которые думают, что через три года всех нынешних директоров школ сменят.



"На повестке такой вопрос не стоит. Просто разбрасываться кадрами, хаотично менять людей с места на место - не самоцель. Главная задача - повысить эффективность", - добавил Аймагамбетов.



Ранее глава Минобразования сообщал, что ведомство обсуждает вопрос ротации школьных директоров. Эта реформа в целом коснется лишь некоторых школ, где на протяжении нескольких десятков лет руководит один и тот же директор.