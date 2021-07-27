Дмитрий Баландин вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Лидер сборной Казахстана по плаванию Дмитрий Баландин успешно стартовал на дистанции 200 метров брассом в рамках Олимпиады-2020 в Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



27 июля в этом виде программы состоялся квалификационный раунд. Баландин выступил в заключительном заплыве, финишировав с четвертым результатом.



Этого хватило для того, чтобы пройти в полуфинал соревнований. Битва за место в финальной восьмерке состоится завтра, 28 июля.



Отметим, что для Баландина 200 метров брассом является "коронным" видом. На прошлой Олимпиаде в Рио он завоевал золотую медаль.