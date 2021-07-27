Исчез авиадиспетчер, посадивший в Минске рейс Ryanair с Романом Протасевичем

Авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, посадивший самолет с экс-редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, исчез. По некоторым сведениям, он покинул Беларусь вместе с семьей, сообщило издание "Наша нива", передает Tengrinews.kz.



Трудовой стаж диспетчера в "Белаэронавигации" составлял более 10 лет. В начале июля Галегов должен был вернуться на работу из отпуска, но так на службе и не появился.



По данным издания, с мужчиной невозможно связаться. Его аккаунты в соцсетях удалены, все свои профили в Интернете закрыла и супруга диспетчера.



Руководство не дало никаких разъяснений сотрудникам. На вопрос об отсутствии Галегова лишь было озвучено, что он живет "у тещи".



Другие собеседники издания говорят, что диспетчер вернулся в Грузию, откуда переехал в Беларусь еще в молодости.



Напомним, 23 мая рейс ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренный разворот в небе над Беларусью. Позже выяснилось, что изменение курса самолета было принудительным и осуществлялось по прямому приказу Александра Лукашенко. Минск при этом ссылался на то, что на борту рейса могла быть заложена бомба. Утверждается, что переговоры с экипажем рейса вел именно Олег Галегов. После того как самолет приземлился в аэропорту Минска, летевший на борту оппозиционный журналист Роман Протасевич был арестован.



Позже была опубликована расшифровка переговоров диспетчера с пилотом рейса Ryanair.