Исчез авиадиспетчер, посадивший в Минске рейс Ryanair с Романом Протасевичем

Авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, посадивший самолет с экс-редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, исчез. По некоторым сведениям, он покинул Беларусь вместе с семьей, сообщило издание "Наша нива", передает Tengrinews.kz.
Трудовой стаж диспетчера в "Белаэронавигации" составлял более 10 лет. В начале июля Галегов должен был вернуться на работу из отпуска, но так на службе и не появился.
По данным издания, с мужчиной невозможно связаться. Его аккаунты в соцсетях удалены, все свои профили в Интернете закрыла и супруга диспетчера.
Руководство не дало никаких разъяснений сотрудникам. На вопрос об отсутствии Галегова лишь было озвучено, что он живет "у тещи".
Другие собеседники издания говорят, что диспетчер вернулся в Грузию, откуда переехал в Беларусь еще в молодости.
Напомним, 23 мая рейс ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренный разворот в небе над Беларусью. Позже выяснилось, что изменение курса самолета было принудительным и осуществлялось по прямому приказу Александра Лукашенко. Минск при этом ссылался на то, что на борту рейса могла быть заложена бомба. Утверждается, что переговоры с экипажем рейса вел именно Олег Галегов. После того как самолет приземлился в аэропорту Минска, летевший на борту оппозиционный журналист Роман Протасевич был арестован.
Позже была опубликована расшифровка переговоров диспетчера с пилотом рейса Ryanair.
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