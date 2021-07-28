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Спортсмены из сборной Израиля сломали антисекс-кровать в Олимпийской деревне

Просмотров:503 Опубликовано: Сегодня, 06:35
Спортсмены из сборной Израиля сломали антисекс-кровать в Олимпийской деревне
Кадр: @bwangah / TikTok
Мужчины из сборной Израиля проверили, какие усилия необходимо приложить, чтобы сломать антисекс-кровать в Олимпийской деревне. Эксперимент снимался на видео, появившемся в TikTok, которое очень быстро стало вирусным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post.

Начало испытаниям положил бейсболист Бен Вангер, пояснивший в начале ролика, что по теме спального места спортсменов на Олимпиаде в Токио поступает много вопросов. Он прыгнул на кровать в одиночку, а когда она не сломалась, к нему стали по одному присоединяться другие участники команды Израиля, увеличивая нагрузку на кровать.

"Получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать", - говорит спортсмен израильской сборной в начале ролика.

Ответ на этот вопрос, как выяснилось по итогам эксперимента: потребовалось восемь олимпийцев, а с присоединением девятого конструкция рухнула под их тяжестью.


Спортсмены из сборной Израиля сломали антисекс-кровать в Олимпийской деревне


Вскоре после публикации в TikTok ролик был удален.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн антисекс-кровати для олимпийцев в Токио, чтобы "избежать ненужных форм физического контакта". Они рассчитаны на одного человека, выдерживают не более двухсот килограммов, при этом ломаются от резких движений. Кровати для олимпийцев изготовлены из картона, а матрасы из переработанного пластика.


Источник: tengrinews.kz
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