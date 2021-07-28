Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 6 925 (6 797 в предыдущие сутки) заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 549 628 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 1 531,

в Алматы – 1 250,

в Шымкенте – 421,

в Акмолинской области – 210,

в Актюбинской области – 191,

в Алматинской области – 220,

в Атырауской области – 430,

в ВКО – 312,

в Жамбылской области – 137,

в ЗКО – 197,

в Карагандинской области – 920,

в Костанайской области – 213,

в Кызылординской области – 150,

в Мангистауской области – 267,

в Павлодарской области – 225,

в СКО – 134,

в Туркестанской области – 117.



Еще 5 096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 1 331,

в Алматы - 1 369,

в Шымкенте - 377,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 175,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 276,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 66,

в ЗКО - 242,

в Карагандинской области - 306,

в Костанайской области - 211,

в Кызылординской области – 152,

в Мангыстауской области - 154,

в Павлодарской области - 64,

в СКО - 136,

в Туркестанской области - 56.



Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровело 457 098 человек.