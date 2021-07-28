Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане

За сутки в Казахстане выявили 6 925 (6 797 в предыдущие сутки) заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 549 628 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане – 1 531, в Алматы – 1 250, в Шымкенте – 421, в Акмолинской области – 210, в Актюбинской области – 191, в Алматинской области – 220, в Атырауской области – 430, в ВКО – 312, в Жамбылской области – 137, в ЗКО – 197, в Карагандинской области – 920, в Костанайской области – 213, в Кызылординской области – 150, в Мангистауской области – 267, в Павлодарской области – 225, в СКО – 134, в Туркестанской области – 117.
Еще 5 096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 1 331, в Алматы - 1 369, в Шымкенте - 377, в Акмолинской области - 148, в Актюбинской области - 175, в Алматинской области - 33, в Атырауской области - 276, в ВКО - 0, в Жамбылской области - 66, в ЗКО - 242, в Карагандинской области - 306, в Костанайской области - 211, в Кызылординской области – 152, в Мангыстауской области - 154, в Павлодарской области - 64, в СКО - 136, в Туркестанской области - 56.
Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровело 457 098 человек.
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