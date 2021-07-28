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Таджикистан поделился водой с Казахстаном

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Таджикистан поделился водой с Казахстаном
Премьеры Аскар Мамин и Кахир Расулзода договорились о пуске воды в засушливые районы региона. Фото с сайта www.mfa.tj
Казахстан переживает острейший дефицит воды. На помощь пришли Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, которые предоставляют соседней республике дополнительные объемы воды. В обмен они получат электричество, горюче-смазочные материалы и сельхозтехнику. Вопросы водораспределения – важнейшие в регионе – будут обсуждаться на консультативной встрече глав государств Центральной Азии 6 августа в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

Таджикистан увеличил подачу воды из водохранилища Бахри-Точик (Кайраккумское водохранилище) в казахстанскую часть трансграничного канала Достык с 80 куб. м в секунду до 100 куб. м в секунду, сообщила 27 июля пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республик Казахстан (РК).

С начала лета в Казахстане установилась аномально жаркая погода, которая привела к засухе, потере части урожая злаковых и нанесла непоправимый ущерб животноводству. Особенно пострадали районы в бассейне реки Сырдарья, где выращивают рис.

Сырдарья является главной водной артерией края. Однако нынешний год засушливый, и ресурсов для полива рисовых полей недостаточно. Местным фермерам пришлось сократить посевные площади, а властям страны – экстренно разрабатывать меры по обеспечению регионов водой.

Нехватка воды – один из ключевых вызовов современности, а для стран Центральной Азии особенно. В Казахстане к 2040 году водный дефицит может достигнуть 50%. Решение о дополнительном пуске воды было достигнуто накануне в ходе состоявшихся переговоров между премьер-министрами Казахстана и Таджикистана Аскаром Маминым и Кохиром Расулзодой. Таджикистан дополнительно сбросит из водохранилища Бахри Точик 315 млн куб. м воды в июне–августе 2021 года. Взамен казахстанская сторона поставит в Таджикистан технику и горюче-смазочные материалы. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов республики Серик Кожаниязов. По его словам, проблема решается на государственном уровне: власти разрабатывают межправительственные соглашения и программы. Одной из мер стал товарный обмен с соседними странами. Так, взамен 370 млн куб. м воды Киргизия получит 370 млн кВт-ч электроэнергии, а Узбекистан – 250 млн. Аналогичное согласие о дополнительных пусках воды по каналу Достык ранее Казахстан получил от Узбекистана и Киргизии.

Несмотря на то что Киргизия оказывает помощь Казахстану, воды не хватает и там. Дефицит поливной воды в нынешнем году привел к недовольству и митингам со стороны фермеров (см «НГ» от 20.06.21). Однако проблема за месяц решена не была. В целом такая ситуация несет огромные риски для стран региона, в том числе с точки зрения продовольственной безопасности.

«План чрезвычайных действий, который проводят власти, вполне известен еще с советских времен – это переброска воды и кормов из одной республики в другую. Не могу сказать, что это делается крайне своевременно, поскольку признаки того, что в Казахстане будет очень сильная засуха, были заметны еще в начале лета. Поэтому часть мер можно было принять раньше. Другое дело, что это совпало с третьей волной ковида, и мощности штабов, которые занимаются преодолением чрезвычайных ситуаций, просто не хватило. C двумя чрезвычайными ситуациями справляться трудно», – сказала «НГ» директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Анастасия Лихачева.

Эксперт считает, что Нур-Султан введет режим максимальной экономии воды повсеместно, где это возможно. В отдельных районах речь даже не о сельском хозяйстве, а о питьевой воде. Часто необходимы точечные решения, и для их выполнения будут привлекаться Вооруженные силы.

Водный вопрос станет одним из центральных на саммите глав государств стран Центральной Азии в Туркменистане, но конкретной информации пока нет. «Проблемы Центральной Азии, так же как и ряда южных регионов России, граничащих с регионом, в том, что засухи будут учащаться и водные экстремумы станут регулярными и более острыми. Точечные решения, связанные с введением чрезвычайных мер, необходимы, это все равно что дать кислород задыхающемуся человеку. Но если человек при этом постоянный курильщик, то баллоном с кислородом эту проблему не решить. Региону необходимо вырабатывать новый подход к решению водно-энергетических проблем. Старый формат, по которому страны, расположенные выше по течению рек, – Киргизия и Таджикистан – в обмен на энергоресурсы по советскому графику поставляют воду, перестает работать. Климатические изменения и демографическая нагрузка в регионе требуют других решений», – считает эксперт.

Странам, по мнению Лихачевой, придется придумывать, как системно вкладываться в водные инфраструктурные проекты, внедрять новые технологии и в отдельных регионах переориентировать сельское хозяйство и промышленность на более водосберегающие культуры и технологии. Потому что проблема засухи в регионе, где занимаются рисоводством, – это вызов здравому смыслу. Значит, в этом регионе в течение 20 лет нужно будет сворачивать рисоводство.

«Устоявшаяся постановка вопроса в международных водных делах очень правильная: это не просто водная проблема, это взаимосвязь проблемы водной, продовольственной, климатической, энергетической и в отдельных случаях лесной. Поэтому региону нужно при помощи внешних инвесторов выходить на другие уровни постановки задач, как реагировать на водный вызов. Эта засуха не последняя. В горных регионах будут паводки. Это проблема климатических экстремумов, к которым нужно адаптироваться. При этом страны Центральной Азии являются членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, участвуют в программах Евразийского банка, в принципе канал для того, чтобы реализовывать водные проекты, есть», – отметила Лихачева.


Источник: ng.ru
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