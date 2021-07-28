В Людинове произвели тепловозы для Казахстана

В Казахстан отправят четыре маневровых тепловоза ТЭМ14, произведенных в Людинове. Соответствующий контракт заключили крупнейший грузовой оператор Казахстана SilkwayTransit и холдинг «Синара — Транспортные машины».



Тепловозы будут производить маневры на переходе Достык/Алашанькоу, по которому проходит железнодорожный коридор Восток-Запад. Переход транспортирует основной поток транзитных грузов.



Одна из главных стратегических задач холдинга — развитие экспортного потенциала. Казахстан отличается большой протяженностью железнодорожных путей, поэтому его железнодорожный рынок представляет большой интерес для бизнеса. Холдинг планирует дальнейшее сотрудничество с Казахстаном.



Это не единственный эпизод успешной сделки. В 2020 году СТМ поставили в Казахстан 8 маневровых тепловозов для металлургических предприятий. Всего с 2007 года в республику отправили 46 тепловозов различных серий, более 80 единиц путевой техники, 246 хоппер-дозаторов.