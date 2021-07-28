Россия безвозмездно поставит вооружение и технику для армии Таджикистана

Всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и стремительная деградация обстановки требуют принятия надлежащих мер, такая работа уже ведется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведётся", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду.



По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.



Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учёбы всё необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - сказал Шойгу.



Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".