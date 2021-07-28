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Россия безвозмездно поставит вооружение и технику для армии Таджикистана

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Россия безвозмездно поставит вооружение и технику для армии Таджикистана
Иллюстративное фото
Всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и стремительная деградация обстановки требуют принятия надлежащих мер, такая работа уже ведется, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведётся", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе в среду.

По словам главы российского военного ведомства, для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учёбы всё необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:54
Цитата: Pinochet
Зачем Россия тогда поставляет вооружение?

Чтоб у комментаторов было меньше проблем uhmylka Потому что наивных лохов больше нет. Если кто полезет от туда, свое получит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:12
Братья-талибы же вроде заверили Россию об отсутствии каких либо претензий в Центральной Азии.
Зачем Россия тогда поставляет вооружение?
 
 

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