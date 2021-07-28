Ученые обнаружили в самых простых овощах и фруктах антираковые вещества

Например, индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, защищает клетки при раке толстой кишки.
Для анализа взяли три десятка соединений и с помощью компьютерного моделирования определили, какие группы веществ и как воздействуют на белки в клетках при профилактике и терапии опухолей. В будущем это поможет создать новые мощные препараты против онкологических заболеваний, пишет «Российская Газета».
- Мы определили пул терапевтических мишеней, на которые впоследствии будут воздействовать препараты. К примеру, это антиапоптотические (предотвращают апоптоз - регулируемый процесс программируемой клеточной гибели) и проапоптотические (вызывают апоптоз) белки, протеинкиназы и другие. Но ключевой мишенью для лекарств является фосфатидилинозитол-3-киназа. Именно этот энзим влияет на мутации при раке, перестройку и амплификацию генов (один из механизмов активации онкогенов в процессе развития опухоли - прим.ред.), - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ, профессор РАН Григорий Зырянов.
Ученые назвали целей ряд веществ, которые обладают противораковыми свойствами. Эти соединения и ферменты содержатся в таких растениях, как брокколи, капуста, шпинат, цветная капуста, морковь, салат, огурцы, помидоры, лук-порей, брюква и репа.
Для терапии разных видов рака необходимы разные природные вещества или их комбинации. Например, ресвератрол, которого много в виноградной кожице, или птеростильбен из плодов черники подавляют метастазы стволовых клеток при раке груди. А индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, защищает клетки при раке толстой кишки.
Восточная медицина полагает, что эффективные лекарства против онкозаболеваний можно получить из природных источников. Эту гипотезу проверила международная группа ученых: больные клетки, действительно, останавливают развитие под воздействием определенных комбинаций пищевых соединений. Было отобрано десять наиболее перспективных соединений для дальнейшего изучения.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz