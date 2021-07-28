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Ученые обнаружили в самых простых овощах и фруктах антираковые вещества

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Ученые обнаружили в самых простых овощах и фруктах антираковые вещества
Иллюстративное фото
Например, индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, защищает клетки при раке толстой кишки.

Для анализа взяли три десятка соединений и с помощью компьютерного моделирования определили, какие группы веществ и как воздействуют на белки в клетках при профилактике и терапии опухолей. В будущем это поможет создать новые мощные препараты против онкологических заболеваний, пишет «Российская Газета».

- Мы определили пул терапевтических мишеней, на которые впоследствии будут воздействовать препараты. К примеру, это антиапоптотические (предотвращают апоптоз - регулируемый процесс программируемой клеточной гибели) и проапоптотические (вызывают апоптоз) белки, протеинкиназы и другие. Но ключевой мишенью для лекарств является фосфатидилинозитол-3-киназа. Именно этот энзим влияет на мутации при раке, перестройку и амплификацию генов (один из механизмов активации онкогенов в процессе развития опухоли - прим.ред.), - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ, профессор РАН Григорий Зырянов.

Ученые назвали целей ряд веществ, которые обладают противораковыми свойствами. Эти соединения и ферменты содержатся в таких растениях, как брокколи, капуста, шпинат, цветная капуста, морковь, салат, огурцы, помидоры, лук-порей, брюква и репа.

Для терапии разных видов рака необходимы разные природные вещества или их комбинации. Например, ресвератрол, которого много в виноградной кожице, или птеростильбен из плодов черники подавляют метастазы стволовых клеток при раке груди. А индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, защищает клетки при раке толстой кишки.

Восточная медицина полагает, что эффективные лекарства против онкозаболеваний можно получить из природных источников. Эту гипотезу проверила международная группа ученых: больные клетки, действительно, останавливают развитие под воздействием определенных комбинаций пищевых соединений. Было отобрано десять наиболее перспективных соединений для дальнейшего изучения.


Источник: pg11.ru
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:50
Господа ученые, ищите полезные для лечения вещества в продуктах, потому что лекарства стоят так дорого, что не все могут их себе позволить. uhmylka
От еды люди никогда не откажутся (если будет возможность ее покупать).
 
 

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