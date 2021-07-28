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Муллу осудили на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Муллу осудили на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки
Иллюстративное фото
В Карагандинской области специализированный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении 40-летнего муллы по факту изнасилования несовершеннолетней девочки, которая впоследствии забеременела, сообщает zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был сельским муллой в мечети в одном из районов области. Он также помогал по хозяйству родителям потерпевшей 14-летней девочки. В январе 2020 года он воспользовался тем, что она находилась дома одна, и изнасиловал ее. Также установлено, что он был под действием наркотиков.

Как установили в суде, после этого мулла еще трижды насиловал подростка: в феврале, марте и июне прошлого года. В результате изнасилования девочка забеременела.

Вина подсудимого была доказана. В суде были допрошены потерпевшая, ее законные представители, свидетели, изучены результаты проведенных экспертиз и собранные по делу доказательства. Прокурор просил признать подсудимого виновным по части 4 статьи 120 УК РК ("Изнасилование малолетней") и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона выразила согласие с требованием прокурора, - сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.

Подсудимый признал вину лишь частично. Его адвокат пытался добиться для него смягчения наказания.

Между тем суд признал его виновным в неоднократном изнасиловании малолетней и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Наказание он будет отбывать в колонии чрезвычайной безопасности. Также он лишен пожизненно права заниматься педагогической деятельностью.

Как отметили в суде, обстоятельств, смягчающих или отягчающих его вину, судом не установлено.

В Уголовном кодексе за такие преступления предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы. При вынесении наказания судом учтено, что подсудимый с детства является инвалидом третьей группы, ранее не был судим и признал свою вину частично. Также учтено мнение потерпевшей стороны. Приговор еще не вступил в законную силу, - пояснили в суде.

Как сообщалось, родители забеременевшей девочки 31 декабря прошлого года обратились с заявлением в полицию. В тот же день по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по ст. 120 ч. 4 УК РК.

Позже стало известно, что мужчина называл себя имамом. Но официальные священнослужители отрицали его причастность к муфтияту.


Источник: zakon.kz
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