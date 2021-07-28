Муллу осудили на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки

В Карагандинской области специализированный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении 40-летнего муллы по факту изнасилования несовершеннолетней девочки, которая впоследствии забеременела, сообщает zakon.kz.



Согласно материалам уголовного дела, мужчина был сельским муллой в мечети в одном из районов области. Он также помогал по хозяйству родителям потерпевшей 14-летней девочки. В январе 2020 года он воспользовался тем, что она находилась дома одна, и изнасиловал ее. Также установлено, что он был под действием наркотиков.



Как установили в суде, после этого мулла еще трижды насиловал подростка: в феврале, марте и июне прошлого года. В результате изнасилования девочка забеременела.



Вина подсудимого была доказана. В суде были допрошены потерпевшая, ее законные представители, свидетели, изучены результаты проведенных экспертиз и собранные по делу доказательства. Прокурор просил признать подсудимого виновным по части 4 статьи 120 УК РК ("Изнасилование малолетней") и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона выразила согласие с требованием прокурора, - сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.



Подсудимый признал вину лишь частично. Его адвокат пытался добиться для него смягчения наказания.



Между тем суд признал его виновным в неоднократном изнасиловании малолетней и приговорил к 20 годам лишения свободы.



Наказание он будет отбывать в колонии чрезвычайной безопасности. Также он лишен пожизненно права заниматься педагогической деятельностью.



Как отметили в суде, обстоятельств, смягчающих или отягчающих его вину, судом не установлено.



В Уголовном кодексе за такие преступления предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы. При вынесении наказания судом учтено, что подсудимый с детства является инвалидом третьей группы, ранее не был судим и признал свою вину частично. Также учтено мнение потерпевшей стороны. Приговор еще не вступил в законную силу, - пояснили в суде.



Как сообщалось, родители забеременевшей девочки 31 декабря прошлого года обратились с заявлением в полицию. В тот же день по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по ст. 120 ч. 4 УК РК.



Позже стало известно, что мужчина называл себя имамом. Но официальные священнослужители отрицали его причастность к муфтияту.